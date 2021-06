Chorvátsko mení pravidlá pre turistov. Ak splníte podmienky, nepotrebujete test a nečaká vás ani karanténa

Do Chorvátska môžu turisti z krajín Európskej únie a schengenského priestoru pricestovať od stredy 2. júna bez následnej povinnosti podstúpiť karanténu či preukázať sa negatívnym testom už 22 dní po zaočkovaní prvou dávkou vakcíny proti koronavírusu.

O jednoduchších podmienkach vstupu do krajiny informovalo tamojšie ministerstvo pre cestovný ruch, píše agentúra APA. Dosiaľ sa povinnosť absolvovať karanténu alebo negatívny test pri príchode do Chorvátska nevyžadovala len od osôb, ktorým boli podané už obe dávky očkovacej látky.

Platiť bude aj Sputnik

Pricestovať tak po novom môžu do krajiny ľudia zaočkovaní vakcínami Pfizer/BioNTech, Moderna a Sputnik v období od 22 do najviac 42 dní po podaní prvej dávky, pričom v prípade vakcíny od spoločnosti AstraZeneca je to 22 – 84 dní po prvej dávke. Pre tých, čo naďalej potrebujú na vstup do krajiny negatívny test, platí možnosť preukázania sa buď PCR testom nie starším ako 72 hodín alebo antigénovým testom vykonaným najviac 48 hodín pred cestou. Tieto pravidlá neplatia pre deti mladšie ako 12 rokov, ktoré cestujú v sprievode osôb s negatívnym testom, očkovacím preukazom či potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19.

Rezort cestovného ruchu uviedol, že Chorvátsko má teraz možnosť postupne urýchliť prípravy na tohtoročnú turistickú sezónu. Až viac ako 80 percent zahraničných turistov dovolenkujúcich v tejto krajine ležiacej pri Jadranskom mori totiž prichádza práve z krajín EÚ.