Chorvát prišiel na pláž a čakal ho obrovský šok: Takýto zvláštny úkaz ešte nevidel, musel ho odfotografovať

Ak milujete Chorvátsko, no prekážajú vám davy ľudí na každom kroku a preplnené inak nádherné pláže, vyzerá to tak, že teraz je najvyšší čas vyraziť na dovolenku k Jadranu. Alebo aspoň na miesta, akým je aj toto. Chorvátskemu denníku Jutarnji list sa ozval šokovaný čitateľ, ktorý nechápal, čo sa deje, upozornil český portál TN. Vybral sa na pláž, ktorá býva inak preplnená, no teraz zívala prázdnotou.

Ako dôkaz priložil fotografie, ktoré skutočne dokazujú, že z pláže sa vytratil život. Ide konkrétne o pláž, ktorá sa nachádza na ostrove Ugljan v blízkosti Zadaru a Chorvát priznal, že ešte pred 15 dňami bola taká plná, že mal problém dostať sa vôbec do mora. No teraz je situácia iná.

Môže to mať hneď niekoľko dôvodov

Vysvetľuje si to tým, že v kalendári sa píše koniec augusta, no na druhej strane mnohí ľudia dovolenkujú ešte aj teraz, prípadne sa chytajú k moru v septembri, takže skutočne ide o zvláštnosť. Len dodal, že dúfa, že na ďalších častiach pobrežia to žije viac, pretože inak by to nemuselo byť dobrou správou pre miestny turizmus.

Jutarnji list ozrejmil, že ostrov Ugljan všeobecne patrí u dovolenkárov medzi menej známe destinácie. No vysvetlil aj to, že v Chorvátsku sa skloňuje téma vysokých cien, ktoré by mohli niektorých turistov od jeho návštevy odradiť.

„Chodím sem roky a takúto situáciu si nepamätám, pláže sú tu prázdne. Pre horúčavy sa nekúpu ani miestni a nie sú tu skoro žiadni turisti,“ opísal situáciu na tejto pláži Chorvát, ktorý sa stal jej svedkom.