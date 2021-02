Chlpy mu vyrastali priamo z očnej buľvy. Zvláštna anomália sa môže vyskytnúť aj u ľudí

Svet prírody – nech sa to zdá akokoľvek neuveriteľné – ani v 21. storočí nie je riadne preskúmaný a stále dokáže prekvapiť. Nedávno sa to podarilo aj jednému jeleňovi, ktorý ľudí zaujal zvláštnym defektom – srsť mu vyrastala aj priamo v očiach. Zvláštna anomália pritom nemusí byť nutne len doménou divo žijúcich zvierat. Postihnúť totiž môže aj človeka.

Šanca, že takého jeleňa, akého videli sa potulovať po predmestí amerického mesta Knoxville, je skutočne veľmi malá. Tamojší obyvatelia si totiž v prírode a aj v okolí svojich domovov všimli jeleňa, ktorý na prvý pohľad vyzeral celkom normálne, len vyzeral dezorientovane a bol aj ranený. Keď sa ale k nemu priblížili viac, videli, že mu priamo z očí rástla srsť.

Ako informoval web Live Science, ide o druh ochorenia rohovky, konkrétne dermoid rohovky, ku ktorému dochádza, keď sa určité tkanivo zvyčajne vyskytujúce sa na inej časti tela dostane tam, kam nemá. V prípade tohto chudáka jeleňa tkanivo vyrastalo na nesprávnom mieste – srsť mu tak okrem zvyšku tela rástla aj priamo v očiach.

Freak Buck Had Corneal Dermoids. Yes. Hairy Eyeballs. | NDA https://t.co/0xBk9qR3NY pic.twitter.com/kOsWCQrLah — National Deer Association (@deerassociation) February 18, 2021

Dezoreintovaného jeleňa museli odstreliť

Keď sa o potulujúcom a značne dezorientovanom ročnom jeleňovi dozvedeli príslušné úrady, rozhodli sa ho pre jeho dobro utratiť, pretože daný defekt nie je možné vyliečiť a zviera by skôr či neskôr mohlo zomrieť omnoho horším a krutejším spôsobom. A to nehovoriac o utrpení, ktoré zažíval. V Knoxville, kde sa jeleňa podarilo objaviť, sa tiež báli, že by 1-ročný samec mohol mať chorobu, ktorá by sa ľahko mohla šíriť medzi lesnou zverou, takže jeho odstrel bol viac-menej odôvodnený.

Keď následne mŕtvolu jeleňa priniesli na skúmanie vedcom, robili mu niekoľko testov, okrem iného aj na chronické chradnutie, ktoré by sa ľahko mohlo preniesť aj človeka. Testy však prítomnosť v tele tohto jeleňa nepotvrdili, ukázali ale niečo iné.

Dnes už nebohý jednoročný samec jeleňa trpel epizootickou hemoragickou chorobou, ktorá zvieraťu spôsobovala vysoké horúčky a dezorientáciu, kvôli čomu sa až nebezpečne blízko priblížil k ľuďom.

Môže to postihnúť aj človeka

Čo sa týka zarastenej očnej buľvy, tak tá je pomerne ojedinelá, ale ak sa u zvierat vyskytne, odborníci nie sú nijak prekvapení. Dermoidy často obsahujú prvky pokožky, vrátane vlasových folikulov, potných žliaz, kolagénu i tuku. Dermoidy, ktoré mal predmetný jeleň priamo na očiach, boli neinvazívne a nezhubné a zviera sa s nimi mohlo aj naučiť žiť.

Nie sú to ale pritom len zvieratá, ktorým sa niečo takéto môže počas vývinu stať. Podobné prípady sa stávajú aj u ľudí, avšak zväčša na iných miestach než na očiach. Že by sa ale niečo také nemohlo stať, vylúčené nie je, napokon už boli zdokumentované prípady, kedy chlpy z ľudského oka vyrastali, avšak z očného viečka.