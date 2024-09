Chcú ho tam už od 60. rokov: U našich susedov začnú s výstavbou metra, vyrastie v meste, kam chodia mnohí Slováci

Vyzerá to tak, že druhé najväčšie mesto v Poľsku sa dočká nového spôsobu verejnej dopravy. Vedenie mesta nedávno oznámilo plány na vybudovanie metra, o ktorom sa v Krakove hovorí už od 60. rokov. Konkrétne plány ale doposiaľ nikto nepredstavil. Na projekte aktuálne vedenie už začalo pracovať, pričom verí, že s výstavbou sa začne už v roku 2028.

„Už niekoľko rokov obyvatelia Krakova volajú po tom, aby v meste mali metro. Odštartovanie jeho výstavby je najdôležitejším záväzkom, ktorý som obyvateľom dal počas svojej volebnej kampane,“ uviedol starosta Aleksander Miszalski, píše web Notes from Poland.

O metre uvažujú už desiatky rokov

O metre v Krakove sa pritom hovorilo už v 60. rokoch 20. storočia. V tej dobe plánovali v druhom najväčšom poľskom meste, obľúbenom aj u slovenských turistov, vybudovať sieť metra alebo tzv. „premetro“, teda ľahkú železnicu, ktorá by kombinovala tunely a nadzemné úseky dráhy. Tento nápad sa ale súčasnému vedeniu mesta nepozdáva a uvažovať chce o tradičnom metre.

Krakov, rovnako ako mnohé ďalšie mestá, trápia dopravné komplikácie, predovšetkým zápchy. Tie sa tvoria v centre mesta aj napriek tomu, že je tu vybudovaná rozsiahla sieť verejnej dopravy, ktorú tvoria autobusy aj električky. Odbremeniť verejnú dopravu pomohli aj zdieľané bicykle a kolobežky. Aj tak je ale na krakovských cestách stále veľmi veľa áut a tvoria sa kolóny a zápchy, čo dopravu v rannej a aj popoludňajšej špičke nemálo komplikuje.

V prvej trase majú jasno

Vedenie mesta dalo dohromady tím odborníkov, ktorí budú celý projekt konzultovať. Do konca tohto roka plánuje starosta Miszalski zverejniť správu o posúdení vplyvu na životné prostredie, analýzu toku cestujúcich a aj ekonomickú analýzu. So samotnou výstavbou by – ak všetky analýzy skončia podľa predstáv vedenia – sa malo potom začať v roku 2028.

Na výstavbu plánuje vedenie Krakova využiť financie zo štátneho rozpočtu, komunálne fondy, príspevky od súkromných investorov a aj peniaze z Európskej únie. Po dokončení prvej linky by sa cestujúci mohli metrom previezť na trase Nowa Huta – Historické centrum – Bronowice, teda z najvýchodnejšieho mestského obvodu Krakova, cez centrum mesta až do severozápadnej časti Krakova.