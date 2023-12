Chceli to stihnúť do začiatku olympiády. Poznáme dátum znovuotvorenia slávneho Notre-Dame

Robotníci pracujúci na parížskej katedrále Notre-Dame majú rok na to, aby načas dokončili obnovu tejto gotickej pamiatky. TASR informáciu prevzala z utorkovej správy tlačovej agentúry AFP.

8. december

Rekonštrukcia ikonickej katedrály, do ktorej pred ničivým požiarom z 15. apríla 2019 zvyklo ročne zavítať približne 12 miliónov návštevníkov, však narazila na viacero prekážok.

Jej nová štíhla drevená veža nad presbytériom (sanktusník) sa však už teraz začína črtať na panoráme francúzskeho hlavného mesta a očakáva sa, že bude plne dokončená do letných olympijských hier, ktoré sa začnú na budúci rok 26. júla. Samotná katedrála má byť verejnosti znovu sprístupnená 8. decembra 2024.

„Postupujeme v súlade s časovým harmonogramom. Veríme si a sme odhodlaní dodržať termín, ale je to každodenný boj,“ povedal štátny úradník zodpovedný za obnovu pamiatky Philippe Jost. Katedrálu by mal v piatok navštíviť francúzsky prezident Emmanuel Macron.

Nový sanktusník je totožný s pôvodným, ktorý v 19. storočí navrhol architekt Eugene Viollet-le-Duc. Jeho dubová konštrukcia má do konca roka dosiahnuť plnú výšku 96 metrov. Lešenie okolo sanktusníka však potom ešte nejaký čas zostane, aby bolo začiatkom budúceho roka možné naň nainštalovať krytinu a ozdobné prvky.

Pôvodne to chceli stihnúť do olympiády

Následne by sa mali dokončiť rámy lode a chóru katedrály, ktoré boli tiež zničené, a potom sa môže začať s rekonštrukciou strechy. V záverečnej fáze sa má vyčistiť interiér chrámu – plocha s rozlohou približne 42.000 metrov štvorcových – a na jeseň sa má nainštalovať nové vybavenie.

Macron pôvodne sľúbil, že Notre-Dame bude obnovená do piatich rokov – do olympijských hier. Rekonštrukciu však na niekoľko mesiacov zdržalo úsilie o dekontamináciu, keďže sa pri požiari roztavilo viac ako 300 ton olova zo strechy.

Počas prvej zimy museli úrady niekoľkokrát zastaviť práce pre silný vietor, krátko nato Francúzsko začiatkom roka 2020 v rámci boja proti covidovej pandémii vyhlásilo lockdown.

Vyše päť rokov po požiari traja vyšetrujúci sudcovia stále zisťujú, čo bolo jeho príčinou. Prvotné skúmanie naznačilo, že pravdepodobne išlo o nehodu, pričom medzi teóriami sa uvádza porucha elektrického kábla alebo aj ohorok z cigarety.