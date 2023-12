Downtown Yards zmení Bratislavu: Do hlavného mesta prinesie kúsok Londýna, stovky bytov, párty zónu, či unikátnu škôlku

Ešte v októbri sme informovali o tom, že Bratislava dostane v rámci projektu Klingerka II až 141 metrovú vežu a nadviaže tak na výstavbu najvyššej obytnej budovy Slovenska. Ďalší gigant v bratislavskom downtowne však nebude ani zďaleka jedinou novinkou a projekty, ktoré pôvodne vstúpili do povedomia verejnosti ako Klingerka II a III sa teraz oficiálne budú volať Downtown Yards. Informuje o tom portál Yim.Ba.

Londýnske skúsenosti

J&T Real Estate by malo pri výstavbe využiť aj svoje skúsenosti z britskej metropoly a do nášho hlavného mesta by takpovediac malo priniesť kúsok Londýna. „Downtown Yards prinesie vznik kombinácie bývania, kancelárií, občianskej vybavenosti a verejných priestorov, ktoré dokopy v podstate vytvoria akúsi mikroštvrť. Developer zdôrazňuje, že zároveň pôjde o mimoriadne zelenú lokalitu s vysokým stupňom udržateľnosti,“ píše Yim.Ba.

Podľa plánov by mala nová štvrť priniesť viac ako 600 nových bytov určených pre strednú a vyššiu triedu. Zaujímavosťou je, že rezidenti budú mať k dispozícii napríklad aj párty zónu, kinosálu, tichú zónu, zelený vnútroblok, a tiež unikátnu škôlku, ktorá by mala byť realizovaná z dreva. Inšpiráciou pri tvorbe novej mestskej zóny je spomínaný Londýn, v ktorom tiež JTRE pôsobí. V konečnom dôsledku by malo ísť o unikátny koncept, ktorý zmení širšie centrum nášho hlavného mesta.

Dôležitým aspektom je aj to, že developer už získal všetky potrebné stavebné povolenia a realizácia celého projektu by mohla začať už začiatkom roka 2024. Po výbere zhotoviteľov by už nemalo nič brániť tomu, aby Downtown Yards začal rásť. O pár mesiacov už dokonca bude spustený aj predaj nových bytov. Ukončenie prvej etapy sa plánuje na prelom rokov 2026 a 2027.