Chceli by ste ísť na expedíciu k vraku Titanicu? Za túto čiastku je vstupenka “na palubu” vaša

O Titanicu väčšina ľudí vie najmä zo slávneho filmu či z niekoľkých dokumentárnych diel. Predstavte si však, že by ste si Titanic mohli pozrieť na vlastné oči ako súčasť expedičného tímu.

Niektoré veci nestačí jednoducho vidieť len cez monitor počítača alebo cez televíziu, treba ich zažiť na vlastnej koži. Ako informuje portál Lonely Planet, v súčasnosti máte jedinú príležitosť pridať sa k tímu vedcov, ktorí sa vydajú pod hladinu, aby mohli zblízka preskúmať vrak slávnej lode Titanic. Milovníci cestovania a histórie sa budú môcť v roku 2021 k Titanicu potopiť dokopy šesťkrát, píše portál Travel and Leisure.

Ponory organizuje spoločnosť OceanGate Expeditions a súčasťou tímu bude niekoľko vedcov, filmárov či výskumníkov, ktorých úlohou bude zhromažďovať fotografie, videozáznamy, skeny za pomoci lasera či iné materiály. Cieľom expedícií totiž bude Titanic čo najlepšie zdokumentovať, katalogizovať a postarať sa o to, aby ostalo miesto čo najlepšie zachované pre ďalšie výskumy, ale aj pre zvedavcov.

The excitement for the 2021 #TitanicSurveyExpedition is growing. @FranGolden recent article in @Bloomberg gives an in depth look at the upcoming expedition and the important roles #MissionSpecialists will play. Read article https://t.co/ja3u1ds2WG#submersible #ocean #exploration pic.twitter.com/Jit4UpAXYW

— OceanGate Expeditions (@OceanGateExped) November 7, 2020