Chce dodržať, čo sľúbil: Andrej Danko sa chystá na veľké upratovanie, bude zametať Dúbravku od rána do večera

Spôsobil dopravnú nehodu, poškodil semafor a z miesta nehody ušiel. Andrej Danko, podpredseda parlamentu a šéf SNS najskôr tvrdil, že sa mu nič nestalo a že si myslel, že spôsobil škodu, pri ktorej nemusí zotrvať na mieste. Neskôr sa jeho verzie začali líšiť a naposledy tvrdil, že si musel ísť dať nalepiť zub.

V diskusnej relácii O 5 minút 12 si sypal popol na hlavu a tvrdil, že si nehodu pokojne odpracuje tým, že bude „Zametať Dúbravku od rána do večera.“ Medzitým sa na sociálnej sieti objavila udalosť, podľa ktorej to upratovanie vyzerá naozaj vážne.

Chce ísť zametať

„Sľub dodržím a prijímam výzvu. V apríli prídem pomôcť zametať Dúbravku. Dobrý štart ako začať jarné upratovanie. Čistota pol života,“ napísal Danko v príspevku k udalosti „Jarné zametanie Dúbravky s Andrejom Dankom od rána do večera.“

Upratovanie bratislavskej mestskej časti sa uskutoční v sobotu 6. apríla od 8:00 do 22:00. Súčasťou podujatia má byť aj názorná ukážka a workshop o odstraňovaní olejových škvŕn. O akciu má aktuálne záujem viac ako 2-tisíc ľudí.

S nehodou prišla kreativita

Keď Andrej Danko oznámil, že z miesta nehody odišiel kvôli zubu, v relácii TA3 zaznelo aj to, že moderátorovi po relácii ukáže to nalepenie, pokiaľ mu neverí. So zrámovaním semaforu prišli však aj ďalšie otázky, napríklad, prečo sa podrobil dychovej skúške až 15 hodín po nehode, ako vyzerajú kamerové záznamy, alebo prečo trvalo šesť dní, kým mu polícia odobrala vodičský preukaz.

Šéf národniarov však medzitým oznámil aj kandidatúru na prezidenta. A keďže už odovzdal aj 20-tisíc podpisov, má zriadený aj transparentný účet. Na tom pribúdajú nízke sumy, väčšinou v hodnote jeden cent s posmešnými poznámkami. Napríklad, na letenku do Moskvy, alebo opravu zuba. Čoskoro hádam aj na čistiace prostriedky.