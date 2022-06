Cestovanie zadarmo čoskoro skončí. EÚ od roku 2023 zavádza nové vstupné poplatky

Nový poplatok sa nedotkne obyvateľov Európskej únie a ani ich nijako nebude obmedzovať v cestovaní po alebo mimo Európskej únie. Iné to však bude pre návštevníkov EÚ, ktorý na cestovanie do Európy nepotrebujú víza.

Európska komisia oznámila, že od mája 2023 sa bude od návštevníkov mimoeurópskych návštevníkov vyžadovať registrácia označovaná ako ETIAS. Túto registráciu môžeme prirovnať americkej obdobe s názvom ESTA.

Poplatok 7 eur

Osoby vo veku od 18 do 70 rokov budú musieť povinne zaplatiť poplatok pre vstup do EÚ. Ten bude vo výške 7 eur. Povinnosť sa bude vzťahovať napríklad aj na obyvateľov krajín ako je Veľká Británia či USA. Budú potrebné vyplniť vstupný formulár a uhradiť poplatok.

Ako pripomínajú Aktuality, systém bol vytvorený na ochranu a posilnenie hraníc a hlavným cieľom je identifikovať prípadné hrozby alebo riziká, ktoré môžu vyplývať s príchodom návštevníkov cestujúcich do schengenského priestoru.

Registrácia trvá pár minút, opatrenie pre 62 krajín

V praxi to bude vyzerať tak, že cestovateľ do EÚ sa zaregistruje, vyplní online formulár a po potvrdenej registrácii a zaplatenom poplatku sa bude môcť po schengenskom priestore voľne pohybovať až 90 dní. Registrácia však bude platná až tri roky. Samotná registrácia by mala trvať iba pár minút a v prípade bezproblémovej osoby by malo prísť aj potvrdenie registrácie po pár minútach. Aj v prípade zamietnutia vstupu sa bude možné proti rozhodnutiu odvolať.

Registrácia a poplatok bude potrebný pri cestách do 26 krajín EÚ a to Nórska, Švajčiarska, Lichtenštajnska a na Island ako členov Európskeho hospodárskeho priestoru. Toto opatrenie sa dotkne cestujúcich zo 62 krajín, ktoré pri návšteve EÚ kvôli turizmu nepotrebujú víza.