Český klub dokonale zmiatol celý futbalový svet. Príbeh o chlapcovi s nadváhou a úplatku od otca je hoax

V pondelok sme informovali o bizarnom prípade z Česka, podľa ktorého mal klub z Ústí nad Labem angažovať chlapca len pre to, lebo jeho otec zaplatil klubu 500-tisíc korún. Ukázalo sa však, že nejde o nič viac, než o cielenú kampaň.

V posledných dňoch sa do médií po celom svete dostávala šokujúca správa. Český treťoligista z Ústí nad Labem mal angažovať 22-ročného chlapca s nadváhou, ktorého otec sa mu rozhodol splniť sen a zaplatiť v prepočte cez 20-tisíc eur za to, že jeho syn nastúpi na zápas poloprofesionálov.

Príbeh bol natoľko uveriteľný, že o ňom informovala aj prestížna stanica BBC Sport. Navyše, na internet unikali aj videá, na ktorých sa vedenie klubu rozpráva o tom, ako na zemi len tak nenájdu toľko peňazí a môže to byť len dobrý marketing pre ľudí.

Išlo o cielený hoax

Na prvý pohľad veľký bizár, ktorý vzbudil pozitívne i negatívne reakcie, naberal čoraz viac reálnejšie základy. Klub Viagem Ústí nad Labem skutočne zaregistroval hráča menom Martin Podhajský na FAČR (Futbalová asociácia Českej republiky). Po ich poslednom zápase teda zneli pokyny jasne, na jeseň a v zime trénovať a na jar vybehnúť na ihrisko.

Išlo však o hoax. Cielenú kampaň opísal obchodný riaditeľ spoločnosti Viagem ako postavenú na reálnom základe, no veľmi smiešne podanú. „Chceli sme upozorniť na všeobecný problém, ktorý je nielen vo futbale, ale celkovo v športe, čo sa týka protekcie a bohatých oteckov. My sme sa s tým za dva mesiace pôsobenia v klube stretli niekoľkokrát, že za miesto v základnej zostave dostaneme nové dresy alebo vybavenie,“ ozrejmil Martin Prokeš.

Vo futbale sa to bežne deje aj dnes

„Bohužiaľ, vo futbale sa to bežne deje. Išlo to do absurdnej miery. Jedna ponuka bola dosť výrazná a my sme ju odmietli. Niekto fakt ponúkal peniaze za to, že jeho syn bude hrať. Kvalitatívne nezodpovedal, takže pán Kubáň ho s tým poslal niekam. Teraz pôsobí v inom klube,“ dokončilo vedenie.

Celá kampaň sprevádza vznik nadácie Vykopej se! Tá má za úlohu vyrovnať pomery medzi deťmi z chudobnejších pomerov, aby mali rovnaké šance uchytiť sa na vyššej športovej úrovni.