Česko zavádza povinné respirátory. Smrť pacienta s covidom, ktorého odpojili od ventilátora vyšetruje polícia

V Česku budú od polnoci zo stredy na štvrtok povinné nosiť na miestach, kde sa združuje vyšší počet ľudí, nosiť respirátory. Nebudú tak už stačiť len látkové rúška, ako to bolo doteraz. Rozhodla o tom v pondelok vláda ČR, informuje portál Novinky.cz.

Pôvodne malo platiť pravidlo o nosení respirátorov začať platiť už od utorka. Zmeny avizoval už minulý týždeň český minister zdravotníctva Jan Blatný. Ako vtedy uviedol, respirátory budú povinné v obchodoch, verejnej doprave i na zastávkach, nemocniciach, v ambulanciách či zariadeniach služieb.

Dôvodom pre sprísnenie pravidiel je podľa slov Blatného zhoršená epidemiologická situácia súvisiaca so šírením nákazlivejšieho tzv. britského variantu koronavírusu. Minister ľuďom odporučil, aby používali respirátory typu KN95 alebo FFP2, ktoré vďaka tomu, že lepšie priliehajú ku tvári a tesnia, poskytujú lepši ochranu pred nákazou koronavírusom. Riešenie pri tých, ktorým sa nepodarí zaobstarať si respirátor, by mohli byť podľa ministra napríklad dve chirurgické rúška na sebe.

Rezort zdravotníctva takisto uvažuje, že povinnosť nosiť respirátor, nanorúško alebo dve chirurgické rúška zavedie aj na pracoviskách. Povinnosť nosiť respirátor alebo jedno zdravotnícke rúško bude platiť od štvrtka aj na stavbách alebo v iných vonkajších priestoroch, v ktorých sú odstupy medzi ľuďmi menšie než dva metre.

Polícia vyšetruje úmrtie muža s covidom

Českí kriminalisti preverujú okolnosti smrti 82-ročného pacienta s pľúcnym ochorením COVID-19, ktorý minulý piatok zomrel v nemocnici v meste Sušice v Plzenskom kraji. Lekári ho údajne ako neperspektívneho deň predtým odpojili od pľúcneho ventilátora na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS). Dobre informovaný zdroj denníku Právo potvrdil, že polícia začala prípad preverovať ako podozrenie z usmrtenia z nedbanlivosti.

Šéf nemocnice Jiří Vlček akékoľvek pochybenie odmieta. Lekári mu povedali, že sa riadili presne podľa stanovených postupov pre covidových pacientov na JIS. “Samozrejme, nastávajú situácie, a to nielen u nás, keď pacienta z ventilátora odpojíme. Určite to nie je preto, že ventilátor potrebuje niekto iný, ale preto, že s ohľadom na zdravotný stav pacienta a jeho prognózu nemá ďalšie zotrvanie na prístroji už žiadny efekt,” povedal podľa portálu Novinky.cz Vlček.

Podnet podala žena, ktorú z nemocnice vyhodili

Zdôraznil tiež, že v týchto prípadoch musí dať súhlas rodina a k dispozícii je aj podrobná lekárska dokumentácia. Tá vysvetľuje, že predlžovanie času napojenia pacienta na ventilátor nemá zmysel. Podľa šéfa nemocnice “je, samozrejme, škoda každého života”.

Riaditeľ potvrdil aj to, že len za minulý mesiac zomrelo v sušickej nemocnici asi osem pacientov s covidom, ktorí boli takisto odpojení od ventilátora. “Boli to starší ľudia, ktorí mali ešte ďalšie postihnutia a ventilátor ich už nebol schopný utiahnuť,” doplnil. K vyšetrovaniu dodal, že podľa jeho zistenia polícia dostala podnet od bývalej zamestnankyne nemocnice, ktorá bola prepustená. “Som si istý, že je to ešte dohra nedávnej rošády vo vedení nemocnice, ktorej som bol súčasťou,” vysvetlil.