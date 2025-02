Černák vo väzení stretol Rytmusa, Végha a Ega: Na tomto sa údajne väzni smiali. Neuveríte, aký dar dostal Rytmus od Černáka

V roku 2019 sa odohrala udalosť, ktorá dodnes vyvoláva diskusie. Do leopoldovskej väznice, kde si svoj doživotný trest odpykáva bývalý bos podsvetia Mikuláš Černák, zavítali známe osobnosti zo sveta hudby a bojových športov. Medzi nimi boli aj raper Patrik „Rytmus“ Vrbovský, Michal „Ego“ Straka a Attila Végh. Ich prítomnosť v najstráženejšej časti väzenia, kde sú umiestnení doživotne odsúdení väzni, vzbudila rozruch nielen v médiách, ale aj medzi širokou verejnosťou.

Bývalému mafiánovi Mikulášovi Černákovi koncom roka 2024 vyšla ďalšia kniha s názvom Na lavici obžalovaných, ktorú napísal spolu so svojou snúbenicou Monikou Křivovou. V poslednej kapitole autori odhalili aj detaily zo stretnutia, ktoré pred pár rokmi vzbudilo na Slovensku obrovský rozruch. Reč je o stretnutí Černáka s viacerými známymi slovenskými hudobníkmi a športovcami.

Motivačná beseda za mrežami

Dvojica Rytmus a Végh sa do väznice v Leopoldove dostala v rámci kultúrno-osvetovej činnosti, konkrétne na motivačnú besedu určenú pre väzňov.

„Uvedená návšteva bola usporiadaná a uskutočnená v rámci kultúrno-osvetovej činnosti, ako jedného z prostriedkov zaobchádzania s väznenými osobami. Takéto aktivity sa organizujú v každom ústave štandardne,“ povedala vtedy za Zbor väzenskej a justičnej správy Monika Kacvinská, ako píše Nový čas.

Táto beseda bola zachytená na fotografii, ktorá o dva roky neskôr vyvolala obrovskú vlnu kritiky. Fotografiou sa v auguste 2021 pochválil samotný Mikuláš Černák, keď ju zverejnil správca jeho facebookovej stránky. „Bojovník MMA Attila Végh a raper Rytmus si zapózovali s najťažšími zločincami v leopoldovskej väznici,“ opísal fotku správca Černákovej stránky na sociálnej sieti.

„Predmetná fotografia bola vyhotovená príslušníkom ústavu Leopoldov, ktorý dokumentoval celý priebeh uvedenej návštevy. Fotografie z takýchto podujatí, organizovaných ZVJS, sa štandardne zhotovujú za účelom ich následnej prezentácie na webovej stránke zboru,“ dodala Kacvinská.

Stretnutie opísal aj samotný Černák

Černák vo svojej novej knihe píše, že počas besedy mali hostia možnosť s odsúdenými diskutovať. Zároveň sa premietalo aj video, v ktorom Rytmus trénoval na svoj boxerský zápas. Práve počas premietania došlo k momentu, ktorý vzbudil najviac pozornosti — Černák vraj zavolal Rytmusa, aby si k nemu sadol.

Počas besedy údajne Rytmus položil Černákovi otázku: „Miki, čo keby som si zahral aj ja vo filme Tutiho?“ Černák mu mal na to povedať, že: „Takého primitívneho cigáňa by si si chcel zahrať?“ Na čo mu Rytmus odvetil, že: „Veď to je len rola…“ Po tejto odpovedi sa spustil v sále hlasitý smiech — píše sa v knihe.

Černák tiež tvrdí, že odsúdení na záver besedy využili možnosť získať podpis od Rytmusa, ako aj od zápasníka Végha, ktorí tejto požiadavke vyhoveli. Rytmus sa potom otočil k Černákovi a spýtal sa ho: „Miki, mohol by si mi podpísať podpiskartu?“

„Ty si tu dnes za celebritu,“ s úsmevom mu odvetil Černák a dodal: „Ja ti podpíšem nejakú inú podpiskartu, ktorú ti doručí producent.“

Následne Černák požiadal svoju snúbenicu Moniku Křivovú, aby zašla za kovorytcom a dala na jeho meč vygravírovať venovanie pre Rytmusa a tento meč raperovi v mene Černáka venovala.

Beseda spôsobila v médiách ošiaľ

Zverejnenie fotografie z besedy so známymi hudobníkmi a športovcami vo väznici v Leopoldove v roku 2021 spôsobilo v našej spoločnosti ošiaľ. V tom čase sa na Rytmusa a Végha spustila vlna kritiky, ktorú známy raper okomentoval slovami: „Naše stretnutie bolo priateľské,“ ako píše web Koktejl.

Modlitba s bosom

Mikuláš Černák vo svojej knihe tiež píše, že leopoldovskú väznicu navštívil aj raper Ego, ktorý si údajne pred väzňami kľakol a opýtal sa ich: „Môžem vám venovať jednu modlitbu?“ Na čo sa Černák otočil k spoluväzňovi, pred ktorým Ego kľačal a povedal mu: „Chvíľu to vyzeralo tak, že ťa tento raper chce požiadať o ruku.“ Odsúdený neudržal smiech, na čo Černák zareagoval slovami: „Nesmej sa, nechaj ho, nech sa pomodlí.“

Približne rok po tejto udalosti sa na titulnej strane jedného slovenského týždenníka objavil článok s názvom „Modlitba s bosom“. Černák sa vraj nad článkom len pousmial a v konečnom dôsledku bol rád, že si aspoň raz jeho silno veriaca mama o ňom prečíta aj niečo pozitívne, ako popisuje spoluautorka knihy Monika Křivová.

Ako píšeme v našom článku, Mikuláš Černák je odsúdený niekoľkonásobný vrah, ktorý sa priznal k 16 vraždám, pričom mu pripisujú viac ako 30 obetí. Aktuálne si odpykáva doživotný trest vo väznici v Leopoldove už viac ako 27 rokov.