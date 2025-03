Čakali celú sériu a konečne to príde. Diváci Dunaja, k vašim službám budú mať obrovský dôvod na radosť

Sú to roky, odkedy beží obľúbený dobový seriál na obrazovkách, no rozhodne sa nedá povedať, že by divákov omrzel. Svedčí o tom fakt, že už čoskoro uvidia na obrazovkách novú sériu a spolu s ňou aj zápletku, na ktorú sa tešili celú deviatu sériu. Všetky problémy tak aspoň na chvíľu vystrieda kúsok romantiky.

Už dnes diváci uvidia poslednú epizódu deviatej série. Na tú desiatu však nebudú musieť čakať dlho. Je totiž v programe avizovaná už vo štvrtok, a tak príbehy hlavných postáv budú pokračovať bez prestávky. Všetky komplikácie, zvraty, či tajomstvá z minulosti sa plynulo presunú do novej série a diváci v niektorých prípadoch konečne dostanú to, na čo tak dlho čakali.

Konečne to príde

Momentálne diváci môžu sledovať Holubcovu zúfalú snahu vytiahnuť špinu na Lukáša Kudličku a použiť ju proti nemu. Navyše vďaka Tereze vie, že má Kudlička slabosť pre Kláru, a tak je len otázkou času, kedy to zneužije. Klára sa pritom snaží získať späť Kudličkovu dôveru po tom, ako ju nachytal kradnúť v trezore. A zdá sa, že sa jej to podarí.

Hoci nová séria ešte nezačala, televízia Markíza zverejnila popisy k prvým epizódam. Ako zachytáva portál ČSFD, do deja sa v desiatej sérii vráti dôležitá postava, pričom mnohí tipujú, že to bude Lena, a okrem toho sa tiež ukáže niekto, koho nik nečakal. Popis k tretej epizóde totiž odhaľuje, že Klára zachráni niekoho z Lukášovej rodiny, a preto sa zdá, že aj jeho príbuzní budú už čoskoro súčasťou seriálu. To však nie je všetko.

To, že Kudlička prechováva ku Kláre náklonnosť, nie je žiadnym tajomstvom. Ona mu však šancu nedávala a vždy, keď mohla, odvrkla mu, aby vedel, že si ju len tak ľahko nezíska. Zdá sa však, že nakoniec sa jej predsa len dostal pod kožu. Popis k piatej epizóde totiž prezrádza: „Holubec ľsťou získava zaujímavé informácie, ktoré sa neštíti zneužiť. Urban sa snaží zabrániť katastrofe. Počas náboru kadetov SS dôjde k nečakanému a drsnému zápasu. Lukáš s Klárou zažijú romantickú chvíľu. Z nemocnice zmizne nitroglycerín a situácia vo vile Kučerovcov sa nečakane zmení…“