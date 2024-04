Čaká nás krutý začiatok týždňa: Začal sa mimoriadne horúci víkend, po ktorom však príde obrovská zmena

Dnes sa začal mimoriadne horúci víkend, ktorý prinesie na toto obdobie nezvyčajne vysoké teploty. V nedeľu bude takmer 30 stupňov, no potom nastane obrovská zmena, informuje iMeteo.

Za horúce počasie môže teplý vzduch, ktorý k nám prúdi od západu. „Dnešné teploty na mnohých miestach prekonajú hodnotu letného dňa, a to +25 °C. Najteplejšie bude na juhu západného a stredného Slovenska, na východe bude chladnejšie, ale veľký teplotný rozdiel to nebude,“ píše iMeteo.

V pondelok prídu búrky

Najvyššia denná teplota dosiahne 21 až 26 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 m bude okolo 12 stupňov Celzia. Fúkať bude iba slabý vietor a meteorológovia dnes nepredpokladajú ani žiadne zrážky.

V nedeľu bude ešte teplejšie. Popoludňajšia teplota sa bude pohybovať od 22 až do 28 stupňov Celzia, no následne príde obrovská zmena. Do našej oblasti začne prúdiť studený front a bude veľmi výrazný. Popoludní bude pred našimi severnými hranicami.

„Prvé búrky by sa počas popoludnia mohli objaviť na severe Slovenska, predovšetkým v Žilinskom a v Prešovskom kraji. Riziko búrok by s pribúdajúcimi hodinami nemalo klesať, práve naopak. Na severe sa búrky môžu vytvoriť aj v noci z nedele na pondelok,“ hovorí iMeteo.

Meteorológovia však, našťastie, neočakávajú nebezpečné sprievodné javy ako krúpy či silné nárazy vetra. V pondelok sa však zobudíme do úplne iného počasia. Studený front sa bude nachádzať nad celým Slovenskom a začne sa tvoriť línia búrok, ktoré budú plošnejšie a intenzívnejšie než v nedeľu.