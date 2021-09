Bývaním v Krtkodome ušetríte stovky eur ročne: Nemusíte platiť za elektrinu, nepotrebujete kúrenie ani klimatizáciu

Je vaším snom jedného dňa vlastniť moderné bývanie? Klimatická kríza, ktorú aktuálne žijeme, prináša neustále meniace sa trendy aj v takom odvetví, ako je architektúra a stavebníctvo. Tie sa čoraz viac sústreďujú na šetrenie energií, samotnej prírody a v neposlednom rade i finančných prostriedkov v našej peňaženke. Všetky tieto charakteristiky dokonale spĺňajú nízkoenergetické, kontajnerové či pasívne domy. Počuli ste už však o krtkodomoch?

Krtkodomy sú domy prekryté hrubou vrstvou zeminy a sú realizované v energeticky pasívnom alebo sebestačnom štandarde. Ide o jeden z najaktuálnejších trendov v oblasti „zelených domov“, ktorý pomáha nielen ľuďom, ale aj životnému prostrediu. Podstatou krtkodomov je premyslený systém zameraný na šetrenie energií a je koncipovaný v súlade s trvalo udržateľným prístupom k bývaniu. Na vašom pozemku tak spravidla zachová až 95 % zelene. Toto jedinečné bývanie nie je len akýmsi snom budúcnosti. Vďaka spoločnosti Krtkodom v ňom môžete bývať aj u nás – na Slovensku.

Trvalo udržateľné bývanie

Pri stavbe krtkodomov sa využívajú prírodné materiály zabezpečujúce zdravú a vyváženú klímu v interiéri. Počas ich výstavby a užívania takisto nevzniká žiaden prebytočný odpad zaťažujúci životné prostredie. Základnými princípmi fungovania takýchto domov sú recyklácia a využívanie obnoviteľných zdrojov. Koreňová čistička regeneruje vodu a vracia ju späť do prírody a fotovoltaická elektráreň zabezpečuje všetky energetické pochody domu. Keďže energeticky pasívny krtkodom má na svoju prevádzku veľmi nízku spotrebu energií, všetko prebytočné teplo môžete použiť na vyhrievanie skleníka, bazéna alebo sauny.

Energeticky sebestačná stavba

Mysleli ste si, že bývať bez uhlíkovej stopy je nemožné? So zelenou strechou v tomto energeticky pasívnom dome je dokonca možné produkovať omnoho viac energie, ako potrebujete. Výsledkom tak bude zanechanie pozitívnej stopy CO 2 , ktorú však môžete zužitkovať v záhrade alebo uchovať v rezerve. Okrem toho v zemine na streche zadržíte až 70 000 l vody na pohodlné zavlažovanie vašej bylinkovej, kvetinovej či zeleninovej záhradky.

Hlavným zdrojom tepla v rodinnom krtkodome je slnko. V dome tak vôbec nie je nutné kúriť. Dokuruje sa iba 90 dní v roku, keď je vonku najväčšia zima. Teplo väčšinou nemusíte vôbec umelo vytvárať, ale môžete ho získať z okolitej zeminy. Ako je to s teplotou počas leta? Krtkodom nepotrebuje ani klimatizáciu! Dom sa v lete od slnka neprehrieva, pretože je jeho interiér tepelne stabilný. Prirodzene si tak udržiava príjemnú vnútornú teplotu od 21° C do 24° C po celý rok. A to aj pri vonkajších teplotách od -25 ° C do +42° C!

Perfektná klíma po celý rok

Či je vonku teplo alebo zima, v krtkodome je vždy akurátna teplota. V tomto dome nebudete potrebovať technické vymoženosti ako tepelné čerpadlo, rekuperáciu či klimatizáciu. Stabilné vnútorné prostredie je dosahnuté vďaka zemnej batérii. Dom je prekrytý perinou z hrubej vrstvy zeminy a teplo je privádzané z okien po celej dĺžke najteplejšej strany. Počas leta slnko ohrieva perinu zo zeminy, aby táto perina následne ohrievala dom počas zimy. Celá vykurovacia sezóna tak v krtkodome trvá len 90 dní (v klasickom dome priemerne 210 dní). Kúrite a chladíte menej, a preto omnoho lacnejšie. A to všetko vďaka prírode, nie zložitej a drahej technike.

Minimálne náklady na bývanie

Väčšinu potenciálnych vlastníkov budú určite zaujímať mesačné náklady na bývanie. Keďže krtkodomy sú energeticky pasívne domy využívajúce prirodzené svetlo ako hlavný zdroj energie, jeho prevádzkové náklady sú minimálne. V spojení s vlastnou fotovoltaickou elektrárňou, zelenou strechou i recykláciou vody tak ušetríte až stovky eur ročne. Mesačné náklady na krtkodom sú tak porovnateľné s vašimi účtami za telefón či internet. S účtami za energie iba 30 € mesačne sa tento sen o sebestačnosti stáva realitou.

Svetlý a vzdušný koncept bývania

Zaujala vás takáto forma bývania, no obávate sa nedostatku svetla? Fakt, že dom vsunutý do svahu je ako jaskyňa, je iba mýtus! Každý staviteľ dobre vie, že svetlo je základom kvalitného a zdravého bývania. Krtkodomy disponujú viac ako 2-násobnou plochou okien oproti norme. Ich unikátna konštrukcia síce nie vždy, no často, disponuje jednou izolovanou presklenou stenou otvorenou do prírody. V dome tak rozhodne nechýba množstvo prirodzeného denného svetla.

Hlavným zdrojom svetla v krtkodome je slnko. Rodinné domy sú navrhnuté tak, aby svetlo dostatočne prenikalo do každej miestnosti. A to aj v prípade, že je vonku zamračené. V krtkodome tak nielenže takmer vôbec nekúrite, ale potrebujete svietiť omnoho menej ako v klasickom dome. Za dostatok svetla a tepla v krtkodome tak vďačíte iba vhodne nasmerovanému domu.

Ako ale do krtkodomu dostanete čerstvý vzduch? Do interiéru je privádzaný oknami cez samospádový komínový efekt. Nepotrebujete tak investovať nič navyše do aktívnej rekuperácie. Krtkodom sa riadi heslom „menej techniky, viac slobody“ od technologického pokroku. Takéto pasívne odvetrávanie si taktiež nevyžaduje použitie elektrickej energie.

Jednoduchá údržba a dlhá životnosť

Ak chcete bývať v dome, no zachovať si minimálnu údržbu ako na byte, krtkodom je pre vás ako stvorený. Minimum techniky znamená aj minimum problémov a opráv. Tento pasívny dom je preto takmer bezúdržbový. S krtkodomom získate viac času pre vašu rodinu, pre seba i pre vaše záľuby.

Ak ste si mysleli, že životnosť takejto stavby je príliš krátka, mýlite sa. Životnosť krtkodomu presahuje 100 rokov bez nákladnejších generálnych opráv. A aj po tak dlhej dobe je opotrebenie stavby nízke a dom je ešte stále v dobrom technickom stave.

Bezpečnosť na prvom mieste

Myšlienky ľudí pri výbere krtkodomu sa v čase menia. V dobe klimatickej krízy a popri aktuálnych výkyvoch počasia začínajú byť tieto domy mimoriadne populárne. Aj keď sú vplyvy vonkajšieho prostredia často nevyspytateľné, krtkodom si s nimi dokáže hravo poradiť. V prvom rade je tento dom chránený samotnou prírodou. Zelená strecha s dvojitou izoláciou a hrubou vrstvou zeminy si poradí s prívalovým dažďom, krupobitím, bleskami a vďaka jeho unikátnemu dizajnu a pevnej konštrukcii z liateho betónu aj s vetrom, požiarom, zosuvom pôdy či zemetrasením. Zem zároveň stlmí akýkoľvek hluk, takže každé ráno budete dokonale zregenerovaní.

Zrážkovú vodu krtkodom zadržiava a efektívne využíva v prírodnom kolobehu. Hrubá vrstva zeminy na streche ju zadrží a nasaje do seba. Voda sa postupne uvoľňuje samospádom a prečistí sa cez hrubú vrstvu zeminy a korene rastlín. Následne pomaly steká do studne alebo jazierka. Voda zo studne slúži na sprchovanie, splachovanie WC alebo polievanie záhrady. Takýmto spôsobom minimalizujete spotrebu vody vašej domácnosti.

Chcete, aby bol váš krtkodom postavený na rovine, alebo vo svahu, v horách či pri mori? Krtkodom dokáže stabilizovať svah, ale aj vlhkosť a teplotu v bezprostrednom okolí domu. Jeho najväčšími výhodami sú dôraz na súkromie, ktoré v dnešnej dobe tak veľmi potrebujeme a dokonalý výhľad na panenskú prírodu. Je preto ideálnou voľbou pre tých, ktorí túžia po ekologickom dome a bývaní obklopenom dokonalým tichom a panenskou prírodou.

