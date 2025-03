Bývalý policajný prezident Štefan Hamran v 1 na 1: To, čo spravil Migaľ, je absolútne nechutné

Bývalý policajný prezident Štefan Hamran len nedávno oznámil vstup do politiky. Spolupracovať bude s opozičnou SaS, a to napriek tomu, že ho mnohí označovali za človeka Igora Matoviča. Prečo sa rozhodol spolupracovať práve s SaS?

Ako sa pozerá na kauzy, ktoré zmietajú v policajnom zbore a ako hodnotí pôsobenie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka? Moderátorka Karolína Piliarová s Hamranom hovorila aj o kauze čurillovcov, o odchode policajtov zo zboru, ale aj o tom, či je možné, aby bola policajná inšpekcia úplne odpolitizovaná.

Rozoberali však aj jeho vzťahy s politikmi, ktorých v minulosti kritizoval a teraz by s nimi mal spolupracovať. Ako on sám vidí svoju politickú budúcnosť a čo by chcel na Slovensku zmeniť?

To všetko a oveľa viac uvidíte v relácii 1 na 1.