Bývalá SuperStaristka sa podelila o svoje trápenie. Liečiť sa bude do konca života, napriek tomu má na tvári úsmev

Bývalá SuperStaristka sa zdôverila so svojimi zdravotnými problémami. Bude s nimi žiť až do konca života, no napriek tomu úsmev z tváre nestráca.

Markéta Konvičková patrí k tým, ktorí na hudbu nezanevreli ani roky po tom, ako vypadli zo šou Česko Slovenská SuperStar. Ako priznala pre portál Topky.sk, stále je v kontakte so svojimi kolegami z prvej série, konkrétne s Monikou Bagárovou, Jánom Bendigom, Martinom Chodúrom a Benom Christovaom. V súčasnosti sa venuje hudbe, ale tiež svojej rodine, hoci jej oboje komplikuje choroba.

Je mamou malého dievčatka

Markéta na úvod prezradila, že aj po SuperStar sa stále venuje hudbe a robí to, čo ju napĺňa. „Vážim si to, že mi niekto zatlieska, alebo si zaspieva moju pesničku,“ priznala Češka a dodala: „Nie som karieristka, ale som človek, ktorý robí to, čo ho baví, čo miluje a vníma to aj okolie.“

Kedysi pritom začínala ako 15-ročná súťažiaca, no dnes je už 30-ročná mamička. „Mamičkovský život je akčný, razím teóriu, že kto málo spí, má veľa zážitkov, takže my naozaj málo spíme a veľa zážitkujeme. Amálka je akčná, skvelá, vymýšľa veci, každý deň je naozaj nečakaný, užívam si to s ňou naplno,“ priznala Markéta. Ako si môžete všimnúť na jej profile na sociálnych sieťach, s dcérkou má naozaj výnimočný vzťah a chodia spolu všade.

Trápia ju zdravotné problémy

Jej život však nie je len ružový a hoci má úžasnú dcérku a neskutočný talent, jej zdravotný stav na tom nie je najlepšie. Priznala: „Bohužiaľ, u mňa zdravotné problémy nikdy zažehnané nebudú a čaká ma doživotná liečba. Ale vnímam to pozitívne, pretože si vďaka tomu užívam každý okamih.“

„Počúvam svoje telo a cítim sa dobre. Každé ráno si dám tabletku a pokiaľ to znamená, že vďaka tomu budem naozaj šťastná a mať plnohodnotný život čo najdlhšie so svojou dcérkou, tak to beriem,“ dodala Češka.