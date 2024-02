Bývalá náborárka pre Amazon prezradila, čo ju v životopisoch najviac šokovalo: Toto do svojho určite nedávajte

Samotné hľadanie zamestnania môže byť poriadne náročné. Okrem iných povinností sa človek nevyhne napríklad vypisovaniu a posielaniu životopisov. Bývalá náborárka pre Amazon prezradila, na čo najšokujúcejšie v životopisoch natrafila.

Toto sa do životopisu určite nehodí

Ako informuje Business Insider, Lindsay Mustain je bývalá náborárka, pracovala pre spoločnosti ako Comcast a Amazon. V nedávnom rozhovore pre CNBC prezradila, ako prebiehali nábory na základné pozície v klientských centrách. Priznala, že na pohovory prichádzalo množstvo rôznych kandidátov.

Keď prechádzala hromadu životopisov na svojom stole, narazila na dvojstranový životopis, ktorý bol na prvý pohľad štandardný, obsahoval predošlé pracovné skúsenosti. Avšak na poslednej strane mal záujemca o zamestnanie priloženú fotografiu, na ktorej bol so zbraňou. Mustain uvažovala, prečo by si niekto myslel, že je to vhodná príloha do životopisu. Bola to selfie a záujemca mieril hlavňou do objektívu.

Vyhnete sa predsudkom

Mustain, ktorá je v súčasnosti generálnou riaditeľkou talentovej agentúry Talent Paradigm, uviedla, že pridávanie fotky do životopisu aj tak nie je vždy múdry nápad. Podľa nej sa to hodí v prípade, ak sa človek uchádza o prácu v modelingu, v hereckom svete, alebo je realitný agent. Na Slovensku je ale tiež zvykom prikladať aj fotografiu. Portál Profesia píše, že vás tak náborár bude vnímať osobnejšie a životopis vďaka fotke viac zaujme. Upozorňuje však, že je dôležité zvoliť vhodnú fotku.

Mustain dodáva, že ak priložíte nevhodnú fotku, ako to bolo v prípade pána so zbraňou, môže to viesť k podvedomej zaujatosti. V mnohých prípadoch je lepšie fotografiu nepridať. Chráni to uchádzačov o zamestnanie pred diskrimináciou v dôsledku veku, váhy či farby pleti.