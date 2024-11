Bývalá moderátorka Emma Tekelyová oklamala starnutie aj bez plastík. Jej vek neuhádnete, toto je jej tajomstvo

Televízna hlásateľka, modelka, bývalá moderátorka, scenáristka, módna návrhárka a v neposlednom rade spisovateľka. O úspechu tejto ambicióznej ženy sa rozhodne nedá pochybovať. Avšak čo ľudí zaujme hneď na prvý pohľad, je jej nestarnúci vzhľad. Nikto totiž nedokáže správne odhadnúť jej vek na prvý pokus.

Dôchodkový vek by jej tipoval len málokto. Emma Tekelyová totiž roky poráža starnutie a ak existuje nejaký elixír mladosti, práve táto dáma ho rozhodne pije na dennej báze. Ako inak by sa dalo vysvetliť, že hoci má 71 rokov, ľudia by jej ledva tipli 50? Našťastie, spisovateľka sa svojimi tajomstvami krásy a mladosti netají a viackrát o nich prehovorila pre médiá.

Vek pre ňu nie je prekážkou

Hoci je už teraz v pokročilom veku, spisovateľka je odhodlaná dožiť sa konkrétneho čísla. Navyše s tým, ako dnes vyzerá, možno o dvadsať rokov konečne bude vyzerať na svoj vek. Koniec koncov, má odhodlanie dožiť sa takmer stovky.

„Keď som mala 40 rokov, rozhodla som sa pre jeden slogan, že vek je len číslo. Ten mi pomohol a stále sa ho držím. Takže aj to číslo, o ktorom tu dnes hovoríme, je číslo. Ja sa plánujem dožiť 94. Možno to natiahnem až do 96, lebo to mi je sympatickejšie, štvorku nemám rada,“ prezradila v minulosti v relácii Trochu inak s Adelou.

Starnutie si navyše nespája s výzorom a vek nevníma ako zábranu v žití svojho života naplno.

„Prečo by sa mladosť či starnutie mali týkať len výzoru? Vek sa stal naším úhlavným nepriateľom a tlačí nás do extrémov – bojovať alebo rezignovať. No ak si niektoré ženy myslia, že keď už nevyzerajú tak dobre ako zamladi, pribudli im kilá i vrásky a patria do starého železa, mám pre ne dobrú správu – funguje to naopak. Keď sa cítite mlado, ste plné vitality, vtedy aj vyzeráte dobre. Trendom nie je za každú cenu vyzerať mlado, ale dobre,“ povedala na margo svojho vzhľadu v minulosti pre portál Šarm.

Tajomstvo jej mladistvého vzhľadu