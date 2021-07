Byť zdravý je výhra: Od 1. augusta sa spúšťa očkovacia lotéria, takto sa na ňu prihlásite

Ministerstvo financií SR dnes na svojej stránke www.mfsr.sk zverejnilo podrobnejšie informácie o očkovacej prémii a o sprostredkovateľskom bonuse. Ide o podporné nástroje, aby sme motivovali čo najväčšie množstvo ľudí k očkovaniu proti ochoreniu Covid-19. Veríme, že aj tento krok pomôže ochrániť životy a zdravie nás všetkých.

Očkovacia prémia

Každý, kto sa už dal alebo sa ešte len dá zaočkovať, bude môcť získať finančnú výhru. Princíp očkovacej prémie bude jednoduchý. Zaočkovaná osoba sa musí od 1.8.2021 zaregistrovať na stránke www.bytzdravyjevyhra.sk a bude zaradená do žrebovania o finančné výhry.

Dôležité je, že do žrebovania o očkovaciu prémiu sa budú môcť zapojiť všetci zaočkovaní, bez ohľadu na to, kedy a aká vakcína im bola podaná. Registrovať sa teda budú môcť aj ľudia, ktorí boli zaočkovaní medzi prvými. Keď sa zaočkovaní prihlásia do prémie, automaticky v nej ostávajú počas všetkých kôl žrebovania. Čím skôr sa teda zaočkujú, tým budú mať väčšiu šancu na výhru.

Všetci zaregistrovaní budú po overení údajov automaticky zaradení do žrebovania už po prvej dávke vakcíny. Ak sa dajú zaočkovať druhou dávkou, budú mať dvakrát vyššiu šancu na výhru.

Prihlasovanie (registráciu) plánuje ministerstvo financií spustiť od 1.8.2021 prostredníctvom špeciálnej webovej stránky www.bytzdravyjevyhra.sk.

Sprostredkovateľský bonus

Sprostredkovateľský bonus je finančná odmena pre ľudí, ktorí motivovali iných vo svojom okolí, aby sa dali zaočkovať. Sprostredkovateľ môže získať odmenu tak, že zaočkovaná osoba sa od 1.8.2021 zaregistruje na stránke www.bytzdravyjevyhra.sk, získa špecifický kód a ten následne odovzdá osobe (sprostredkovateľovi), ktorá ju motivovala na očkovanie.

Bonus si môže sprostredkovateľ uplatniť až vtedy, keď osoba, ktorú motivoval na očkovanie, absolvovala obe dávky vakcíny alebo jednu dávku vakcíny od spoločnosti Johnson & Johnson, najneskôr však do 31.10.2021.

Ľudia, ktorí absolvujú kompletné očkovanie ešte pred spustením systému, teda v termíne od 1.7.2021 do 1.8.2021, budú musieť svojho sprostredkovateľa prihlásiť do 7 dní od spustenia registrácie, teda do 7.8.2021.

Aj v tomto prípade platí, že záujemcovia o očkovanie nemusia čakať na spustenie registrácie, ale môžu sa očkovať už teraz. Prihlasovanie (registráciu) plánuje ministerstvo financií spustiť od 1.8.2021 prostredníctvom špeciálnej webovej stránky www.bytzdravyjevyhra.sk.

Ministerstvo financií