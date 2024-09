Byt v Londýne sa draží len za 10 000: Nový majiteľ ale bude musieť riešiť zvláštny problém, táto kúpa má obrovský háčik

Kúpiť si byt v dnešnej dobe je luxusom, ktorý si nemôže dovoliť každý. Alebo ak sa aj mnohí z nás k takémuto kroku už aj rozhodnú, musia sa zadlžiť na celý život. Tento scenár nie je smutnou realitou iba na Slovensku, ale napríklad aj v takom Londýne. Ak ste tu už boli na výlete, viete, v akých cenách sa pohybuje len prenájom ubytovania na pár dní. A žiť tu je poriadne nákladné. Teraz sa na londýnskom realitnom trhu objavila lákavá ponuka v podobe dražby, ktorá však má obrovský háčik, upozornil na ňu britský portál Metro.

Action House London zverejnil ponuku dražby nehnuteľnosti v Londýne len za 10-tisíc libier, čo je v prepočte necelých 12-tisíc eur. Ide o jednoizbový byt na prízemí a prvom poschodí. Disponuje aj kúpeľňou a kuchyňou či malou záhradkou a ponuka uvádza, že je možné ho prerobiť aj na dvojizbový byt.

Ako vysvetľuje Metro, to, že je jeho cena takáto nízka, má svoj dôvod a potenciálnych záujemcov môže poriadne odradiť. A tým dôvodom nie je, že byt potrebuje súrne rekonštrukciu či neporiadok, ktorý je v ňom zanechaný. Realita je taká, že nájomná zmluva tejto nehnuteľnosti o pár týždňov končí. Bola uzatvorená 12. novembra 1962 na dobu 60 rokov, a tie uplynú približne o dva mesiace.

Samozrejme, ako uviedol aukčný dom, jej predĺženie by v prípade nového majiteľa malo byť možné, no treba rátať s ďalšími nákladmi, ktoré za to bude treba uhradiť.

Is this London’s cheapest flat? One-bed home in the east of the capital to go under the hammer for just £10,000 – but there’s a catch https://t.co/ZEIT5goSHy pic.twitter.com/3qVaITgvfi

— Mail+ (@DailyMailUK) September 2, 2024