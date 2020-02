Búrka Dennis vyplavila „loď duchov“, ktorá Atlantickým oceánom plávala bez posádky viac ako rok

Búrka Dennis spôsobila na Britských ostrovoch, ale aj v krajinách severnej Európy veľké škody, v Spojenom Kráľovstve si dokonca vyžiadala minimálne jednu obeť. Okrem toho z mora vyplavila aj loď duchov. O nákladnom plavidle bez posádky informovala Írska pobrežná služba.

Nákladná loď, ktorú posádka opustila v roku 2018 južne od Bermúd, vyplavilo počas víkendovej víchrice Dennis na západné pobrežie Írska. Správu priniesol v pondelok britský denník The Guardian. Opustená nákladná loď Alta narazila na útesy blízko rybárskej dediny Ballycotton v okrese Cork v nedeľu počas víchrice Dennis.

Vrak lode na pobreží začal okamžite pútať pozornosť zvedavcov. Mestská rada Corku preto verejnosť požiadala, aby sa k lodi nepribližovali. Írske úrady k lodi v pondelok vyslali vrtuľník. Druhý tím by mal situáciu na lodi posúdiť z pobrežia. Únik ropy podľa úradov nehrozí.

Rescue 117 was tasked earlier today to a vessel aground near Ballycotton, Cork. There was nobody on board. Previously the @USCG had rescued the 10 crew members from the vessel back in September 2018. The vessel has been drifting since and today came ashore on the Cork coastline. pic.twitter.com/NbvlZ89KSY

— Irish Coast Guard (@IrishCoastGuard) February 16, 2020