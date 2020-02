Búrka Ciara v Škótsku vyplavila kostru neznámeho živočícha. Miestni si myslia, že by mohla patriť bájnej príšere

Búrka Ciara, ktorá uplynulé dni vyčíňala na území Škótska a Anglicka, po sebe nezanechala len miliónové škody a straty na životoch, ale aj mnohé záhady. Jednou z nich je kostra, ktorú vyplavilo na škótskej pláži. Vyzerá, že patrila veľkému živočíchovi a mnohí obyvatelia Aberdeenshire si myslia, že by mohlo ísť o bájnu Lochnesskú príšeru.

Fotografia kostry na pláži v Škótsku sa objavila ešte minulý týždeň. Patrí zatiaľ neznámemu živočíchovi a má obrovské rozmery. Nad tým, čomu mohla patriť, si lámu hlavu aj odborníci. Telo tohto tvora totiž nič doposiaľ známe zo zvieracej ríše nepripomína.

Neznámy druh veľryby

O kostre, ktorú zrejme na breh vyplavili veľké vlny zapríčinené minulotýždňovou búrkou Ciara, informoval na svojom webe denník Daily Mail. Ten oslovil aj biológov, no ani tí do vyriešenia záhady, o akého konkrétneho živočícha by mohlo ísť, nepriniesli priveľa svetla.

„Nanešťastie, z tejto fotografie sa nedá zistiť viac, než to, že by mohlo ísť o nejaký druh veľryby. Potrebovali by sme vidieť viac fotografií,“ povedal portálu MailOnline profesor David Lusseau z univerzity v Aberdeene.

Názor, že by mohlo ísť o druh veľryby zastávajú aj ďalší odborníci a diskutujúci pod fotografiu na sociálnej sieti Facebook, kde fotografiu obyvatelia Šktótska zverejnili.

„Je to veľmi podobné kosatke alebo delfínovi. Chvostový stavec ale vyzerá veľmi štíhlo. Určite však nejde o žraloka,“ vyjadril svoj názor na vyplavené kostrové pozostatky James Trippington pod fotografiou.

Bájna Lochnesská príšera?

Samozrejme, vzhľadom na to, kde sa kostrové pozostatky našli, objavili sa aj špekulácie, že ide o bájnu Lochnesskú príšeru zo známeho škótskeho jazera Loch Ness. To je ale od morského pobrežia vzdialené viac ako 160 kilometrov, a tak viacerí obyvatelia Škótska zažartovali, že možno sa jej z jazera nejakým spôsobom podarilo dostať. K úhynu Nessie potom malo prispieť neprispôsobenie sa slanej morskej vode.

Je teda vidieť, že obyvateľom Škótska ani po týždňoch naozaj zlého počasia humor nechýba. Čo za tvora z mora vlastne búrka Ciara vyplavila, sa zatiaľ nezistilo a jeho identitu preukáže až ďalšie skúmanie.

Silný vietor odkrýval aj 150 miliónov rokov vzdialenú históriu

V Anglicku, konkrétne na ostrove Isle of Weight zas silný vietor, ktorý búrka Ciara vyvolala, síce nevyplavovalo neznámych živočíchov, ale dávnu históriu.

Ako informoval portál Unilad, na pláži sa vplyvom silného vetra a vĺn „vynorila“ skamenelina stopy pravekého jaštera. Fotografia sa taktiež objavila na sociálnej sieti Facebook a podľa odborníkov ide o takmer 150 miliónov rokov starú fosíliu stopy dinosaura, ktorého poznáme pod menom Spinosaurus baryonx.

7,6 metra dlhý dinosaurus sa živil prevažne rybami, nie je preto divu, že stopa tohto pravekého tvora sa objavila práve na pláži Isle of Weight. Tú sa však nepodarí bližšie preskúmať, pretože voda ju pravdepodobne opäť zaleje, a tak jej existenciu bude dokazovať len táto fotografia.