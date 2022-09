Budete sa báť ľudí s úsmevom na tvári: Divákov vydesil nový horor, v ktorom sa postavy bezdôvodne zvláštne usmievajú

Už o niekoľko dní by mal svetlo sveta uzrieť nový horor s príjemným názvom Úsmev (Smile), ktorý ale podľa ukážky rozhodne oddychovým pozeraním nebude. Trailer k pripravovanej novinke poriadne vydesil ľudí a ako informoval Unilad, je už na prvý pohľad jasné, prečo.

Ako spomína oficiálny text distribútora, horor v réžii Parkera Finna prinesie v hlavnej úlohe psychologičku Rose (Sosie Bacon), ktorá sa pri vyšetrení svojej pacientky stane svedkom brutálnej udalosti. Žena sa zvláštne usmieva, trpí halucináciami či víziami. Rose jej však nestihne pomôcť, pretože priamo v ordinácii a pred jej očami si odlomeným kusom z črepníka prereže krčnú tepnu.

Rose si vyčíta, že niečo neurobila a okrem toho ju začne prenasledovať minulosť. Postupne sa mení, až ju napokon začne postihovať to, čo jej pacientku. Navyše, záhadných samovrážd ľudí s divným úsmevom sa odohralo už niekoľko, a preto je presvedčená, že ďalšia v poradí je ona.

Samotný trailer je poriadne desivý práve kvôli postavám so strašidelným úsmevom. Ešte väčší šok na divákov čaká pri jednej scéne, ktorú vám nebudeme prezrádzať, ale nachádza sa na konci traileru.

Bruh that fukn #Smile movie looks creepy as fuk I won’t even watch it home alone in the dark blowing a sweet 🤪🤣🤷🏽‍♀️

— z (@thekingsqueenZ) September 19, 2022