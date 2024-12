Bude sa smiať celá rodina: Do kín dorazil nový český film, ktorý je inšpirovaný kultovou komédiou

Do kín prišla nová česká komédia, ktorá prináša vianočnú dávku humoru. Film je inšpirovaný starými českými klasikami ako S tebou mě baví svět, čím ponúka svižný dej, komické situácie a nádych nostalgie.

Nová česká komédia Leto s Evženom, ktorá na ČSFD získala hodnotenie 50 %, prišla do slovenských kín v piatok 13. decembra. Táto komédia rozpráva komický príbeh, v ktorom sa spoja nekompatibilní ľudia, ako je partia otcov, deti a nevrlý kastelán hradu.

Komédia, ktorá zabaví celú rodinu

Hlavnými postavami filmu je trojica kamarátov — lekár František, riaditeľ múzea Oskar a telocvikár Róbert, ktorí sa rozhodnú zachrániť letný tábor pre deti, keď víchrica zničí ich tradičné táborisko. Troch kamarátov však čaká neľahká úloha, pretože jediné miesto, ktoré by na tábor mohli využiť, je lúka pod hradom Tramberk, ktorú spravuje nevrlý kastelán Evžen.

Režisérska dvojica Miloslav Šmídmajer a Pavel Krumpár pripravila zábavný príbeh, ktorý sa nesie v duchu českých klasík, ako S tebou mě baví svět, Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny.

Hviezdne obsadenie

Troch kamarátov si zahrali obľúbení českí herci Marek Němec, Martin Myšička a Jaroslav Plesl. Vo filme si však zahrali aj detskí herci, dokonca ich bolo až 20, pričom do príbehu priniesli svoju energiu a talent, čím prispeli k nezabudnuteľnej atmosfére.

Ako uvádza Movie magazín, herec Martin Myšička k svojim detským kolegom povedal: „Ja musím povedať, že deti boli bezchybné. Aj v tie náročné dni, kedy sme boli na hrade a bolo horúco a všetko bolo rozpálené, tak to zvládali pekne. Bavilo ich to a ak ich to nebavilo, tak to dobre maskovali a snažili sa byť pozitívne a konštruktívne, takže ich musím naozaj veľmi pochváliť.“