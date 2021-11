Betty žije v Saudskej Arábii: Ľudia u nás si myslia, že Arabi sú agresívni. Neexistuje, aby ma tu muž obťažoval

Pracovala ako letuška a precestovala kus sveta, navštívila celkovo 64 krajín, aktuálne žije v Saudskej Arábii. Betty Petrusovú pravdepodobne dobre poznáte zo sociálnej siete TikTok, kde sa môže pochváliť viac ako 52-tisíc followermi, ktorí zvedavo sledujú jej zážitky zo života v Saudskej Arábii. Často sa stretáva so skreslenou predstavou ľudí o tom, ako to tam naozaj vyzerá. V rozhovore nám prezradila viac o živote na tomto mimoriadne zaujímavom mieste, kam sa nepozrie každý.

Tisíckam ľudí na internete ukazuje, ako sa žije v krajine Stredného východu, približuje miestne zvyky, ale aj trávenie voľného času na mieste, kde ľudia vyznávajú islam a jeho zákony sú podriadené tomuto náboženstvu.

Betty chodí zahalená v abájach, ktoré sú možno na prekvapenie niektorých krásne a štýlové a predstavujú nie iba miestnu kultúru, ale napríklad aj gastronómiu. Vďaka tomu môžeme spoznať kúsok nového sveta.

Dá sa povedať, že ako letuška ste precestovali svet. Čo vás priviedlo do Saudskej Arábie a čím si vás táto krajina získala?

Do Saudskej Arábie sme sa presťahovali s manželom kvôli jeho práci. Ako letuška som precestovala veľa krajín, milujem spoznávať štáty, kultúry a ich tradície, a preto, keď sa ma manžel opýtal, či by som bola ochotná sa s ním presťahovať do Saudskej Arábie, neváhala som.

Pretože sme sa sťahovali z Dubaja, tak som trochu vedela, do čoho idem. Miesila sa vo mne zvedavosť a túžba spoznať miesto, kam sa veľa ľudí nepozrie. Hneď po príchode som bola príjemne prekvapená. Saudi sú veľmi milí, majú skvelé jedlo a peknú kultúru.

Ako vás vnímajú domáci? Je neobvyklé, že tu žijú ľudia zo zahraničia?

Cudzincov tu žije dosť, miestni sú na nich viac menej už zvyknutí.

Mnohí ľudia u nás majú o Saudskej Arábii skreslené predstavy, vy ich však na sociálnych sieťach vyvraciate. Aké najväčšie mýty si podľa vás ľudia o Saudskej Arábii myslia a nie je to pravda?

Podľa otázok a komentárov, ktoré dostávam, si ľudia u nás myslia, že nie iba Saudi, ale všetci Arabi sú agresívni ľudia, ktorí doma bijú manželku aj deti, a iba rozkazujú ženám, ktoré trpia. Pravdou ale je, že väčšina Arabov žije všeobecne rovnako, ako ktokoľvek iný na svete. Nájdu sa dobrí aj zlí, pracovití aj leniví, chudobní aj bohatí, tak, ako aj všade inde.

Ženy sú tu naopak veľmi rešpektované. Napríklad práve preto, že sme ženy, tak nemusíme nikde čakať v rade, ale ideme hneď dopredu. Celkovo ako žena mám vo všetkom prednosť. Tiež tu neexistuje, aby ma nejaký muž iba tak oslovil alebo akokoľvek obťažoval.

Hovoríte aj o tom, ako sa táto krajina posúva vpred a modernizuje. Ako tam teda skutočne vyzerá život?

V posledných rokoch sa Saudská Arábia posunula o dosť vpred. Zrušili náboženskú políciu, mnoho žien vyzlieklo z hláv šatky, nosia sa farebné a módne oblečenie, otvárajú sa reštaurácie, kaviarne, kiná a zábavné parky.

Množstvo mladých ľudí študovalo v zahraničí a zmeny vítajú. Ženy konečne môžu šoférovať. V zahraničných firmách sú takzvané zmiešané kancelárie, kde sedia muži so ženami spoločne a ženy tak už nemusia sedieť samé v zavretej miestnosti.

Pri mori sa stavajú krásne hotely a rezorty a pred pandémiou sa krajina otvorila pre turistov. Dnes si ľudia môžu zažiadať o online turistické víza, čo v minulosti nebolo vôbec možné.

A ako je na tom ekonomicky?

U nás si niektorí ľudia mylne myslia, že v Saudskej Arábii žijú samí milionári. Áno, je tu pár naozaj veľmi bohatých ľudí, ale na rozdiel od Spojených arabských emirátov je tu obyčajná pracujúca väčšina.

Bolo niečo, na čo ste si nevedeli po presťahovaní zvyknúť alebo by ste to chceli zmeniť?

Pre nás ako Európanov je to celkom šok. Množstvo vecí, na ktoré sme boli úplne bežne zvyknutí, je zakázaných – človek sa zrazu v teple musí zahaľovať, ďalej je tu zákaz pitia alkoholu alebo jedenia bravčového mäsa.

Ale predsa len sme v 21. storočí a miestni chápu, že sme prišli z inej krajiny a občas nad nami v niektorých veciach prižmúria oko – niektoré cudzinky napríklad nenosia abáju (ten dlhý plášť). Zmeniť tu určite nechcem nič, je to ich kultúra a ja to rešpektujem. Keby mi to vadilo, nebývala by som tu, presťahovať sa dá vždy.

Ktorý z miestnych zvykov sa vám páči najviac?

Páči sa mi, že oproti Európe tu nie je život tak uponáhľaný. Ľudia netrávia toľko času v práci a ostáva im ho viac na rodinu. Reštaurácie a kaviarne sú do noci plné ľudí, nákupné strediská o polnoci praskajú vo švíkoch, všade pobehujú deti. Je to iný životný štýl a mne sa to celkom páči.

Na svojom TikToku často spomínate, že v Saudskej Arábii váš víkend začína už v piatok. S akými ďalšími zaujímavými zvykmi ste sa stretli?

Áno, víkend je piatok a sobota s tým, že piatok je svätý deň. Približne do 15:00 je všetko zatvorené a ľudia trávia čas doma s rodinou. Na poludnie sa idú muži pomodliť do mešity a až popoludní a večer vychádzajú von. Má to svoje kúzlo.

Raz ročne sa slávi ramadán, čo je svätý mesiac. Moslimovia sa celý mesiac postia od svitania do zotmenia. Bolo mi vysvetlené, že je to preto, aby si ľudia uvedomili, aké to je pre niekoho, kto si jedlo nemôže dovoliť, a tak si ho viac vážili. Potom, čo zájde slnko, sa pomodlia a začína sa hostina nazývaná iftar. Takto sa stretne celá rodina a priatelia a užívajú si množstvo úžasného jedla. Pri ramadáne sa kladie dôraz na to byť dobrým človekom, nehádať sa a pomáhať druhým. Aj my ako cudzinci v týchto časoch nesmieme jesť a piť na verejnosti a musíme si dávať väčší pozor na rešpektovanie ich kultúry.

Ako vnímajú dodržiavanie náboženských tradícií? Je to striktné alebo záleží na konkrétnych rodinách?

Saudská Arábia je veľmi náboženská krajina, takmer všetci ľudia sú veriaci a aj jej zákony sú nastavené podľa náboženstva. Na mysli mám zahaľovanie a podobne. Ľudia na verejnosti sú povinní tieto zákony dodržiavať, ale v súkromí hádam, že sa asi každá rodina riadi podľa seba a podľa toho, ako to vyhovuje im.

Keď porovnáte život v Čechách a v Saudskej Arábii, v čom vidíte najväčší rozdiel?

Najväčší rozdiel vidím na cestách. Šoférovanie je tu doslova o život, denne prechádzame okolo niekoľkých nehôd. Človek si akurát musí zvyknúť a prispôsobiť sa. Inak je tu život podobný tomu nášmu – práca, škola, rodina a tak stále dookola.

Spomínali ste, že ste zostali po príchode z miestnych príjemne prekvapená. Aká je teda mentalita miestnych? Máte s nimi aj nejakú negatívnu skúsenosť?

Saudi sú veľmi príjemní a ochotní. Nikdy neváhajú prísť na pomoc, keď vidia, že nerozumiem alebo niečo hľadám. Negatívnu skúsenosť asi nemám.

Určite vám na sociálnych sieťach chodí množstvo správ. Na čo sú ľudia najčastejšie zvedaví, čo sa týka života v Saudskej Arábii?

Na TikToku a Instagrame ľudí najviac zaujíma, prečo nosím abáju, ako to v Saudskej Arábii vyzerá a či plánujem deti. (smiech)

