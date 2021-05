Brána do pekla: Skutočný príbeh Kolského supervrtu – najhlbšej diery v Zemi, ktorú vytvorili sovietski vedci

Počas studenej vojny panovalo medzi USA a Sovietskym zväzom veľká nevraživosť, ktorá sa prejavovala aj vo vedeckej oblasti. Najviditeľnejšie súperenie bolo v zbrojení a skúškach jadrových zbraní, ale tiež vo vesmírnych programoch. Už menej viditeľné boli vedecké výskumy akým bol napríklad aj supervrt nachádzajúci sa na polostrove Kola v Rusku.

Vrt s hĺbkou vyše 12 kilometrov sa nachádza na severozápade Ruska, neďaleko hraníc s Nórskom. Supervrt je v skutočnosti tvorený početnými otvormi, ktoré sa rozvetvujú z centrálneho otvoru, ktorý je aj najhlbší. Napriek neuveriteľnej hĺbke, samotný otvor je široký asi iba ako väčší tanier, ktorý bežne používate v kuchyni. Rekordný vrt je pritom hlboký ako Mariánska priekopa či hlbší ako Mount Everest a hora Fudži na sebe, informuje portál IFL Science.

Závod v kopaní

So supervrtmi začali už Američania v 60. rokoch. Vtedy sa pokúšali vyvŕtať dieru do Zeme a získať vzorku z oblasti medzi zemskou kôrou a plášťom. Američania začali vŕtať dieru do morského dna neďaleko sopečného ostrova v mexickom Tichomorí. Tento projekt bol však prepadák a nakoniec bol ukončený po tom, ako sa proti nemu ohradili vedci, ale tiež boli problémy aj s rozpočtom.

Sovietsky supervrt

V Sovietskom zväze sa rozhodli vŕtať na suchu. Kolský supervrt sa začal hĺbiť 24. mája 1970 a s vŕtaním sa napokon prestalo v 90. rokoch. Projekt bol ukončený nielen rozpadom Sovietskeho zväze, ale tiež nedostatkom financií. Podľa BBC Future problém spôsobovali vysoké teploty na úrovni až 180 ° C, čo bolo viac, ako vedci predpokladali.

Lokalita je momentálne opustená a pozostáva v podstate z budovy a skrutky, ktorou je vrt zapečatený. V roku 2008 Rusko oznámilo, že sa plánuje vrt demolovať. Špekuluje sa tiež nad tým, že vrt bol čiastočne vyplnený betónom.

Vedecké zistenia

Kolský supervrt bol hlavne vedecký výskum, ktorý odhalil množstvo významných geologických poznatkov. Najprekvapivejšie zistenia boli, že aj hlboké horniny sú nasýtené vodou, čo sa považovalo za nepravdepodobné. Objavili tiež 14 druhov skamenených organizmov, ale aj ložiská zlata, medi či niklu. Geológovia vďaka tomuto vrtu cestovali akoby do histórie Zeme a to až do doby spred 1,4 miliardy rokov.

Brána do pekla

V súvislosti s Kolským vrtom nemožno nespomenúť aj legendu, ktorá sa k nemu viaže. Hovorí o tom, že vedci prerazili horninu a v hĺbke v ktorej sa vrt nachádza, objavili jaskyňu. Do vrtu následne spustili mikrofón a naň zachytili výkriky a desivé zvuky, na základe čoho usúdili, že sa prevŕtali až do samotného pekla. Výskum práve z tohto dôvodu ukončili a vrt zapečatili.

V skutočnosti zvuky, ktoré kolujú internetom a sú označované za autentickú nahrávku, pochádzajú zo soundtracku k filmu Baron Blood z roku 1972. Skutočný dôvod ukončenia – rozpad Sovietskeho zväzu a nedostatok financií na projekt je síce menej fascinujúci, ale o to viac uveriteľný.