Božskú ruku a gól storočia strelil v priebehu 4 minút. Za Maradonov pád mohli drogy a kontakty s mafiou

Vo veku 60 rokov dnes, v stredu 25. novembra 2020 odišiel na večnosť legendárny argentínsky futbalista Diego Maradona. V úvode novembra podstúpil na súkromnej klinike v Olivos operáciu mozgu a od 12. novembra bol v domácom liečení. Zo zákroku sa zotavoval v jeho dome na severe Buenos Aires, kde bol v opatere starších dcér Dalmy a Gianniny.

Majster sveta z roku 1986 či dvojnásobný šampión talianskej Serie A s SSC Neapol bol v deň svojich 60. narodenín (30.10.2020) na majstrovskom zápase svojho tímu Gimnasia proti Patronato, ktorý sa skončil hladkým triumfom 3:0 jeho zverencov. Avšak niekdajšia futbalová superstar sa zo zápasu porúčala ešte pred koncom prvého polčasu, čo vyvolalo otázky o jej zdravotnom stave. Prvé príznaky hovoril o depresii, anémii a dehydratácii Maradonu, no vyšetrenia potvrdili, že má subdurálny hematóm, ktorý bolo potrebné odstrániť, aby sa zabránilo krvácaniu na mozgu. Maradona žil v meste La Plata od konca minulého roka, odkedy prevzal trénerské žezlo v klube Gimnasia y Esgrima.

El Pibe de Oro. Zlatý chlapec, ktorý prelomil historicky rekordnú prestupovú čiastku vo futbalovej histórii hneď dvakrát. Bol nízky, zavalitý a na prvý pohľad sa na futbal akoby ani nehodil. Napriek tomu sa stal legendou najobľúbenejšieho tímového športu, na ktorú budú spomínať aj nasledujúce generácie. Maradona ale nebol len stredom futbalového vesmíru. Jeho život sprevádzali aféra za aférou a jeden problém za druhým.

Diego Maradona nebol len brilantným futbalistom. Bol aj celebritou a to na všetkých kontinentoch, vzorom každého malého chlapca z juhoamerických krajín a kontroverznou postavou, ktorej problémy s drogami či mafiou na konci profesionálnej kariéry pomaly dorovnávali úspechy z futbalového trávnika.

Diego sa narodil v najchudobnejšej štvrti na okraji argentínskeho hlavného mesta Buenos Aires a do futbalu sa mal zamilovať po tom, ako od bratranca dostal k tretím narodeninám svoju prvú loptu. Ako dieťa začal hrávať futbal v klube Estrella Roja a už vo veľmi mladom veku zaujal skautov mládežníckych talentov z Argentinos Juniors. Klub z hlavného mesta patrí aj vďaka Maradonovi dodnes k najznámejším argentínskym klubom a oceňovaná je najmä jeho práca s mládežníckymi kategóriami.

Najmladší argentínsky futbalista

Maradona v seniorskom profesionálnom futbale debutoval ešte ako 15-ročný a stal sa tak najmladším futbalistom argentínskej ligy histórii. O rok neskôr, 27. februára 1977, si Diego po prvý raz obliekol aj reprezentačný dres. V zápase proti Maďarsku pred 70-tisíc divákmi vystriedal Leopolda Luqueho. O dva roky neskôr si Maradona zahral na Majstrovstvách sveta vo futbale do 20 rokov v Japonsku, kde strelil 6 gólov a pomohol Argentíne k zisku zlatých medailí. V tomto roku sa stal už po druhýkrát najlepším strelcom argentínskej ligy a po prvýkrát získal ocenenie najlepšieho hráča Argentíny aj cenu za najlepšieho futbalistu Južnej Ameriky. Obe ocenenia získal vo svojej kariére ešte 5-krát.

Začiatok 80. rokov 20. storočia bol pre Maradonu kľúčový. Podarilo sa mu prestúpiť do svojho vysnívaného klubu Boca Juniors, s ktorým po jednej sezóne získal aj argentínsky titul. Ďalším dôležitým momentom boli Majstrovstvá sveta vo futbale 1982 v Španielsku, kde sa síce Argentína umiestnila už v druhom kole skupín, no Maradonovi sa podarilo zaujať predstaviteľov katalánskeho veľkoklubu. Ako 22-ročný sa tak Diego dostal za (dovtedy) rekordnú čiastku 7,6 miliónov dolárov do Barcelony, kde ho nasledujúce dva roky čakalo množstvo problémov.

Potlesk súpera aj hromadná bitka

Počas krátkeho pôsobenia v Barcelone pribudlo do kariéry Maradonu niekoľko ďalších zaujímavých momentov. Historickým je potlesk fanúšikov Realu Madrid počas El Clasica, v ktorom Diego strelil do siete Realu jeden z najpamätnejších gólov v jeho kariére a stal sa tak historicky prvým hráčom Barcelony, ktorý si od madridských fanúšikov vyslúžil búrlivý potlesk. V roku 1983 sa Maradonovi s Barcelonou podarilo získať národný pohár Copa del Rey aj španielsky superpohár.

Potom však v zápase s Athletico Bilbao prišiel brutálny faul Andoniho Goikoetxeu. Maradona z neho vyšiel s komplikovanou zlomeninou členka a jeho ďalšia kariéra bola ohrozená. Aj vďaka vlastnej cieľavedomosti sa na trávnik nakoniec vrátil po troch mesiacoch liečenia. Na konci sezóny 1983/1984 prišiel vo finále Copa del Rey s Athletico Bilbao aj koniec Maradonovho pôsobenia v Barcelone. Počas vyostreného zápasu, kedy na Maradonu systematicky útočilo niekoľko hráčov Bilbaa, sa priamo na trávniku strhla hromadná bitka hráčov, trénerov a dokonca aj fotografov. Pre vedenie Barcelony išlo o poslednú kvapku problémov s Maradonom, ktorý sa dostával často do konfliktov s vedením klubu a obe strany sa preto dohodli na prestupe.

Legenda Kampánie

Diego Maradona tak po druhýkrát prelomil historický rekord futbalového prestupu. Za viac ako 10 miliónov dolárov putoval do talianskeho Neapolu, ktorý si od argentínskeho kúzelníka sľuboval veľké klubové úspechy. Pre samotného Maradonu pôsobenie v talianskej najvyššej lige znamenalo zlaté obdobie klubovej kariéry, ale aj prehlbovanie osobných problémov.

Talianskemu futbalu vládli do príchodu Maradonu kluby zo severných častí krajiny ako Inter Miláno, AC Miláno, Juventus Turín či AS Rím. Až do roku 1987 nezískal taliansky ligový titul žiadny klub z južnej polovice Apeninského polostrova. Neapolu sa to ale najmä vďaka Maradonovi podarilo. Maradona talianskemu klubu pomohol aj k získaniu talianskeho pohára, pohár UEFA, taliansky superpohár aj druhé prvenstvo v talianskej lige. So 115 gólmi bol Maradona niekoľko desaťročí najlepším hráčom Neapolu. V roku 2017 ho prekonala až ďalšia legenda Kampánie, rodák z Banskej Bystrice Marek Hamšík.

Trošku Maradonova hlava, trošku Božia ruka

Najkontroverznejší moment Maradonovej futbalovej kariéry prišiel 22. júna 1984 počas Majstrovstiev sveta vo futbale v Mexiku. Argentína s Maradonom ako kapitánom po dvoch víťazstvách a jednej remíze hladko postúpila zo skupinovej fázy a vo vyraďovacích súbojoch sa mala stretnúť s Anglickom. V zápase o postup sa hral prvý polčas bez gólu, no v tom druhom prišli hneď dva v priebehu štyroch minút, ktoré sa navždy zapísali do futbalovej histórie.

Prvým z nich bol moment, ktorý si svet pamätá ako la mano de Dios, alebo Božia ruka. Sám Maradona totiž o kontroverznom góle, ktorý by pri súčasnom využívaní systému VAR nebol nikdy uznaný, povedal, že to bol gól, pri ktorom zahrala “trošku Maradonova hlava a trošku Božia ruka”. O niekoľko desaťročí neskôr sa Diego priznal, že gól do siete Anglicka zahral rukou a za tento incident sa aj verejne ospravedlnil. Na ihrisku sa tak ale nestalo a Argentína vďaka svojmu kapitánovi viedla 1:0.

O štyri minúty neskôr sa Maradona postaral o ďalší historický moment. Maradona dostal loptu v strede ihriska, prekľučkoval cez štyroch anglických hráčov, pričom obrancu Terryho Butchera oklamal hneď dvakrát a zvýšil náskok Argentíny o dva góly. Anglicko v závere zápasu dokázalo skóre ešte upraviť, no to nič nezmenilo na tom, že na pamätnom turnaji dokázala Argentína získať na čele s Maradonom titul majstrov sveta.

Drogy a mafia

Ruka v ruke s úspechmi na ihrisku sprevádzali Maradonovu kariéru aj aféry a škandály, na ktorých konci bol tvrdý pád a koniec zlatého chlapca ako ho svet poznal počas 80. rokov 20. storočia. Diego mal počas pôsobenia v Neapole problémy s alkoholom aj kokaínom. S tým mal, ako sám neskôr priznal, začať už na konci pôsobenia v Barcelone. Počas posledných mesiacov v talianskej najvyššej súťaži už bola situácia neudržateľná. Maradona vynechával tréningy, dostával od klubu pokuty, priberal a strácal formu.

Maradona vo svojom životopise priznal, že bol na kokaíne závislý až do roku 2004. V Taliansku sa stal kontroverznou postavou aj po zverejnení fotografií, na ktorých bol Maradona s predstaviteľmi neapolskej mafie Camorra. Zločinecká skupina sa pritom zameriavala práve na obchod s drogami. Sám Maradona mal v roku 1990 pašovať na palube lietadla z Buenos Aires kokaín. Talianske úrady mu nakoniec vymerali 14-mesačný podmienečný trest. Z Neapolu Maradona odišiel v roku 1992 do španielskej Sevilly a napriek všetkým problémom zostal navždy neapolskou futbalovou legendou.

Po odchode z Talianska Maradonu už žiadny veľký hviezdny moment nečakal ani v klubovej, ani v reprezentačnej kariére. S profesionálnym futbalom skončil ako hráč vo svojom kedysi vysnívanom klube Boca Juniors. Na všeobecnej popularite mu po ukončení kariéry nepridali ďalšie drogové škandály, čoraz viac zhoršujúci sa zdravotný stav či priateľstvá s autokratickými politickými osobnosťami ako Hugo Chávez či Fidel Castro. Veľké úspechy neprišli ani v pozícii trénera. Legenda futbalu tak ostala mimo svetového záujmu. Bol o ňom natočený aj dokumentárny film Asifa Kapadiu s názvom Diego Maradona.