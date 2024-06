Boris Kollár prelomil mlčanie o dráme na rodinnej grilovačke. Má toho dosť, toto povedal o jednej z mamičiek

Drámou, ktorá sa udiala na rodinnej grilovačke, sa vojna medzi mamičkami Borisa Kollára neskončila. Práve naopak. Odkazy si posielajú cez sociálne siete.

Po neslávnej grilovačke u Kollára doma sa Laura Vizváryová, súčasná partnerka politika, uchýlila k podaniu trestného oznámenia. Tam však jej dlhotrvajúci konflikt s Barborou Richterovou neskončil. Najnovšie sa blondínka opäť vyjadrila na jej adresu a bez okolkov povedala, čo si o Barbore myslí.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Boris Kollar (@kollarboris)

Nebrala si servítku pred ústa

„Barbora, si obyčajná handra pre mňa, ktorá bola Borisova tajná milenka, keď mal oficiálnu partnerku Andreu Heringhovú. Roky si sa snažila dostať na jej miesto… Na to ľudia zabudli. Pripomeniem ti to Barborka! A keby si chcela vedieť, Andrey nesiahaš a nikdy si nesiahala, a to v ničom ani po jej členok,“ vyjadrila sa k nej Laura na sociálnej sieti.

V minulosti, ako uviedla Laura, na ňu mala mať navyše Barbora narážky pre jej rómsky pôvod. „Tu sa dnes bavíme o žene, ktorá nám praje, aby sme skapali, aj kvôli môjmu pôvodu. Nejde teda len o nenávisť, ale tiež o rasizmus, na ktorý sa nebudem z diaľky prizerať. Pevne verím, že orgány činné v trestnom konaní urobia všetko, čo je v ich silách, aby sa predišlo možnému nešťastiu a opakovanému ataku. Ja sa nebojím, strach mám len o svoje dve deti,“ priznala Laura po útoku mamičiek na jej osobu, ktorý sa udial na grilovačke.

Vyjadrenie Kollára

Pre portál Odzadu sa teraz ku konfliktu týchto jeho osudových žien vyjadril aj samotný Boris Kollár. „Barbora nikdy nebude spokojná. To, ako útočí a čo píše na sociálnych sieťach, ja komentovať nebudem. To sa komentuje samo,“ skonštatoval politik.