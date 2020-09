Borat 2 napokon do kín nepríde. Už v októbri ho uvedie známa streamovacia služba

Noviniek ohľadom pokračovania úspešnej komédie Borat bude v nasledujúcich dňoch pribúdať. Nové dobrodružstvo najslávnejšieho reportéra Kazachstanu je nielen hotové, ale má aj oficiálny názov, známy je približný dátum premiéry a najnovšie aj miesto jeho celosvetovej premiéry.

Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan je celý názov pokračovania úspešnej doku-komédie, ktorá herca Sachu Baron Cohena doslova vystrelila do nebies Hollywoodu.

Dlhé roky bolo prekvapením, že sa tvorcovia nerozhodli pripraviť aj priame pokračovanie atypickej komédie. To je už ale dnes úplne inak. Borat 2 vznikol, čaká na svoju premiéru a vyzerá to, že sa jej napokon dočkáme omnoho skôr, ako všetci očakávali, informuje web LAD Bible. Tvorcovia totiž chcú stihnúť termín pred prezidentskými voľbami v USA a tak druhého Borata uvidíme už koncom októbra.

Z kín na streamovacie služby

Snímku si však nebudeme môcť užiť na veľkom plátne v kine, ale len doma na menších obrazovkách. Borat 2 totiž exkluzívne uvedie streamovacia služba Amazon Prime. Tá je dostupná aj v našich končinách, avšak lokalizovaného obsahu má podstatne menej ako konkurenčný Netflix či HBO GO. Snímku tak zrejme v našich končinách budeme môcť sledovať len s anglickými titulkami a v pôvodnom anglickom jazyku. To ale, samozrejme, nemusí pre tých jazykovo zdatnejších predstavovať žiadny väčší problém.

V pokračovaní sa Borat rozhodne vykonávať svoju profesiu v utajení, vzhľadom na to, že po uvedení jeho prvého celovečerného filmu sa z neho stala obrovská hviezda. Zaujímavé je, že Cohen musel počas celého nakrúcania mať na sebe oblečenú nepriestrelnú vestu, pretože filmári sa báli o jeho bezpečie.

Presný dátum premiéry zatiaľ zverejnený nebol. Možno očakávať, že ho producenti zverejnia v najbližších dňoch.