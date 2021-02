Bola to samovražda alebo mu k smrti niekto dopomohol? 5 dokumentov o Kurtovi Cobainovi, ktoré sa to snažia odhaliť

Patrí medzi najznámejších a najuznávanejších hudobníkov všetkých čias. Je však škoda, že nám z jeho geniálnej tvorcovskej mysle nedokázal ukázať viac. Vo veku 27 rokov sa presne pred 27 rokmi zastrelil. O tejto tragickej udalosti (a aj o ňom samotnom) vzniklo niekoľko dokumentárnych filmov. Každý z nich rozprával jeden a ten istý príbeh, no predostieral iné uhly pohľadu. Toto je výber tých najlepších z nich.

Nie raz ste sa možno aj vy zamysleli nad tým, ako by asi vyzeral hudobný svet dnes, keby Kurt Cobain pred 27 rokmi nestlačil spúšť na svojej zbrani. Existovala by kultová kapela Nirvana? Tvoril by Kurt Cobain aj naďalej? Robil by stále rovnaku muziku alebo by sa žánrovo posunul do iných vôd?

Odpovede na tieto otázky sa už nikdy nedozvieme a rovnako tak ani detailné informácie o tom, čo Kurtovej samovražde predchádzalo. Medzi niektorými jeho fanúšikmi prevláda názor, že si na život sám nesiahol, ale niekto mu k tomu pomohol. Niektorí konšpirátori zas veria, že jeho smrť bola kamufláž a on dodnes žije v ústraní od žiar reflektorov a slávy. Realita je však aj napriek zbožným prianiam jeho fanúšikov jasná – Kurt Cobain spáchal samovraždu strelou do hlavy.

Život známeho hudobníka fascinuje dodnes nielen jeho fanúšikov, ale aj novinárov, spisovateľov, filmárov či dokumentaristov. A vďaka ich záujmom sme už na tému „samovražda Kurta Cobaina“ mohli vidieť a čítať množstvo dokumentárnych diel. Nie všetky sú zobrazené hodnoverne a nie všetky predostierajú objektívne názory. Každopádne sa ale každý z nich snaží pridať vlastný kúsok skladačky do odpovede na otázku, prečo sa Cobain vlastne samovraždu spáchať rozhodol. Týchto 5 dokumentov sa vydarilo najlepšie.

Kurt & Courtney (r. Nick Broomfield, 1998)

Záver vyšetrovania Cobainovej smrti, ktorá bola oficiálne vyhlásená za samovraždu, mnohí dodnes nechcú pripustiť. Výsledkom toho je niekoľko konšpiračných teórií, ktoré sa okolo úmrtia 27-ročného speváka šíria.

Už 4 roky po hudobníkovej smrti dal dokumentarista Nick Broomfield dohromady dielo, v ktorom naznačil aj iné možnosti a pátra v ňom po okolnostiach, ktoré majú dokázať, že v jeho prípade nemuselo nutne o samovraždu ísť.

Aj keď dokument Kurt & Courtney nad spevákovou smrť špekuluje, za konšpiračný ho úplne označiť nemožno, vzhľadom na to, že sa jeho tvorca nesnaží divákom jednoznačne podsúvať len svoje závery. Napokon, priestor dostali aj iné názory.

Soaked In Bleach (r. Benjamin Statler, 2015)

Tento projekt síce nie je dokumentom, je však plnohodnotným náhľadom na posledné udalosti, ktoré k samovražde Kurta Cobaina viedli. Alebo to nebola samovražda?

Celý film je sledovaný očami súkromného detektíva Toma Granta, ktorého si najala vtedajšia Kurtova manželka, rovnako speváčka Courtney Love, aby jej stratenú lásku našiel. Stalo sa tak len pár dní predtým, než jeho nehybné telo našli v jeho dome v Seattli. Práve postava Toma Granta je pre fanúšikov dôležitá, keďže to bol on a jeho vyšetrovanie, čo preukázali, že Kurt si na život nemusel siahnuť sám. Množstvo dôkazov, ktoré Grant zozbieral a zdokumentoval, však polícia nikdy neuznala za hodnoverné, preto bol prípad hudobníkovej smrti uzavretý ako samovražda.

The Last 48 Hours of Kurt Cobain (r. John Dower, 2007)

Na posledné dva dni života hudobnej ikony sa pozrel aj tím dokumentaristov britskej stanice BBC v roku 2007.

Ide o typický dokument, ktorý spája reálne zábery s tými ilustračnými, pričom ide o dielo, v ktorom sa prvýkrát pred kameru posadili ľudia, ktorí Cobaina osobne poznali. Prevažne išlo o veľmi blízkych ľudí, priateľov a svedkov, ktorí ho počas posledného týždňa, čo bol nažive, videli. Kde v dňoch pred smrťou bol, bolo dlhé roky záhadou, tento dokument v réžii Johna Dowerra sa to pokúša všetko vysvetliť.

Kurt Cobain: About a Son (r. AJ Schnack, 2006)

S kreatívnym nápadom, ako životný príbeh Kurta Cobaina divákom predostrieť, prišiel v roku 2006 aj dokumentarista AJ Schanck. Ten dokument vystaval na sérii osobných rozhovorov, ktoré frontman skupiny Nirvana poskytol rok pred svojou smrťou.

V rozhovoroch prezradil množstvo detailov z osobného života – popisuje v nich ťažké detstvo, boom v kariére a fenomenálny úspech jeho kapely, aj zdanlivo nie príliš idylické manželstvo s Courtney.

Zaujímavé je, že režisér dokumentu sa rozhodol vo svojom filme nepoužiť zábery Cobaina, ale namiesto nich využil zábery na pochmúrne priemyselné mestá a krajiny, ktoré sa vo veľkej miere podieľali na tom, čo sa z Cobaina napokon stalo. About a Son patrí medzi najlepšie hodnotené dokumenty o Cobainovi vôbec.

Kurt Cobain: Montage of Heck (r. Brett Morgen, 2015)

Zatiaľ posledným, a podľa mnohých fanúšikov aj najvydarenejším, dokumentom je kritikmi ospevovaná snímka Kurt Cobain: Montage of Heck v réžii Bretta Morgena. Je to ale najmä z dôvodu, že ide o vôbec prvý autorizovaný dokument o známom hudobníkovi.

Morgen dostal prístup k bohatému a doposiaľ nikdy nezverejnenému archívu Kurta Cobaina. V ňom režisér objavil množstvá nikdy nevydanej hudby, amatérske kamerové záznamy či Kurtove kresby. Tie následne zostrihal do podoby dokumentu, ktorý je popretkávaný zaujímavým materiálom a rozhovormi s rodinou i najbližšími priateľmi. Výsledkom je tak intímny pohľad do duše a portrét, vďaka ktorému Kurta spoznávame z celkom iného uhla pohľadu.

Montage of Heck je zbierkou záznamov, ktoré Kurta Cobaina sledujú od začiatkov jeho hviezdnej kariéry, vďaka čomu máme možnosť spoznať nielen jeho procesy tvorby hudby, ale napríklad aj to, prečo sa z neho stala nesmrteľná legenda.