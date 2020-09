Bol tri metre od auta a bosý. Muža trafil blesk, život mu zachránili Crocsy

Ešte menšia je pravdepodobnosť toho, že vám život zachránia mnohými nenávidené ale i milované gumené šľapky, Crocsy. 50- ročnému Kanaďanovi teda zrejme stála po boku šťastena.

Život mu zrejme zachránila gumená obuv

V prípade búrky by ste sa vonku pohybovať nemali, nie vždy sa však stihnete ukryť. Presne to bol prípad 50- ročného muža z Bowen Islandu, do ktorého 17. augusta udrel blesk. Ako informuje portál CTV News, Cal Misener si spomína, ako ho uprostred noci zobudila búrka.

Spomenul si, že na svojom aute nechal otvorené okná, obul si preto gumené Crocsy a šiel ich von zavrieť. Avšak v momente, keď sa načiahol do vnútra a skrútil kľúčom v zapaľovaní, udrel do Cala blesk, píše portál Science Times.

Cal tvrdí, že blesk prišiel bez varovania a úplne ho omráčil. Mal pocit, že nohy mu roztrhalo na tisíc kúskov a spodok auta, ale aj cesta okolo neho sa rozžiarili do oranžova. Keď sa muž prebral, bol tri metre od svojho auta a gumené papuče mu odleteli z chodidiel.

Našťastie, Misener nebol doma sám a na pomoc mu okamžite utekala jeho manželka. Mužove nohy boli na dotyk horúce, dali na ne preto ľadové zábaly a zavolali záchrannú službu.

Šanca je 1:3 000

Cal mal zrýchlený srdcový tep a zvýšený krvný tlak, na tele však inak neboli badateľné žiadne poranenia. Muž dokonca odmietol návštevu nemocnice. Cal verí, že pred poraneniami ho zachránili práve gumené Crocsy. Podľa portálu National Geographic existuje šanca 1 k 700 000 (podľa portálu CDC je to 1 k 500 000), že do človeka udrie blesk.

Šanca, že nás kedykoľvek počas života trafí blesk je 1 k 3 000. Niektorí ľudia sú však akési chodiace bleskozvody, napríklad, Roy Cleveland Sullivan bol medzi rokmi 1942 až 1977 zasiahnutý bleskom niekoľkokrát a všetky incidenty prežil.

Podľa agentúry NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) bolo medzi rokmi 2009 až 2018 ročne nahlásených v priemere 270 poranení zapríčinených zasiahnutím bleskom. Ročne po zasiahnutí bleskom zomrie v priemere 27 ľudí. Celkovo na následky poranení zomiera približne 10% obetí, pričom zvyšných 90% musí po zasiahnutí bleskom znášať trvalé následky, napríklad jazvy.

Po vstupe a výstupe z tela totiž blesk zvyčajne zanecháva hlboké rany a popáleniny tretieho stupňa. Misener teda môže hovoriť o skutočnom šťastí, zdá sa totiž, že gumené papuče mu z nôh odpálil ples, ktorý sa cez jeho nohy pokúšal uniknúť z tela.