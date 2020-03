Bob Dylan zverejnil prvú novú skladbu po ôsmich rokoch, má 17 minút

Americký hudobník Bob Dylan zverejnil prvú novú skladbu po ôsmich rokoch. Sedemdesiatosemročný rodák z Duluthu v Minnesote fanúšikov a fanúšičky prekvapil, keď prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter zdieľal odkaz na video na YouTube.

„Zdravím všetkých mojich fanúšikov a sledovateľov. Ďakujem vám za podporu a vernosť počas rokov. Toto je nevydaná pieseň, ktorú sme nahrali pred časom a mohla by vás zaujímať,“ napísal.

Pieseň má 17 minút

Murder Most Foul je 17-minútová pieseň o atentáte na prezidenta Johna F. Kennedyho v roku 1963. Spomína v nej viacero osobností a kultúrnych podujatí, najmä zo šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov, ako napríklad hit I Want to Hold Your Hand legendárnych Beatles, Patsy Cline, Woodstock, Stevie Nicks či Dona Henleyho a Glenna Freya z Eagles.

Bob Dylan, vlastným menom Robert Allen Zimmerman, založil prvú kapelu už na strednej škole. V roku 1962 vydal debutový, eponymný album, pričom v marci 2017 uviedol na trh trojalbum Triplicate, ktorý je už jeho 38. štúdiovkou.

Jeho zatiaľ posledným albumom s pôvodným materiálom je však Tempest z roku 2012

Medzi jeho najznámejšie piesne patria Blowin‘ In The Wind, The Times They Are A-Changin’, Subterranean Homesick Blues, Tangled Up In Blue, Knockin‘ On Heaven’s Door či Just Like A Woman.

V roku 1988 ho uviedli do Rock’n’rollovej siene slávy a o tri roky neskôr si prevzal Grammy za celoživotný prínos. V roku 2008 dostal Pulitzerovu cenu. Za pieseň Things Have Changed z filmu Skvelí chlapci (2000) získal Oscara aj Zlatý glóbus.

Americký magazín Rolling Stone zaradil jeho hit Like A Rolling Stone na prvé miesto rebríčka 500 najlepších skladieb všetkých čias. Dylan má na konte tiež viacero kníh, z ktorých najznámejšia je experimentálna poézia vo forme prózy s názvom Tarantula (1971). V roku 2016 dostal Nobelovu cenu za literatúru.