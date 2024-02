Blaha ju dourážal, tak zverejnila video ako dôkaz. Hanzelová ukázala, ako poslanec strčil obal od tyčinky medzi lavice

Redaktorka denníka SME Zuzana Kovačič Hanzelová pravidelne upozorňuje na neslušné či násilné správanie voči ženám, no napriek tomu sa nezvykne často vyjadrovať k osočovaniu, ktorému je sama vystavená. Včera po tom, ako jej Ľuboš Blaha na sociálnej sieti Telegram venoval vulgárny a urážlivý status, však urobila výnimku. A kým podpredseda parlamentu tvrdí, že redaktorka klame, ona na Instagrame zverejnila videozáznam, ktorý hovorí o opaku.

Ukázala na nesprávnosť, podal si ju Blaha

Redaktorka denníka SME Zuzana Kovačič Hanzelová sa pred pár dňami na svojom Instagrame v príbehu podelila s ľuďmi o zážitok z Národnej rady. Bližšie nešpecifikovaný poslanec mal jesť sójové rezy priamo počas hlasovania. Obal z tyčinky potom zastrčil do škárky medzi lavicami.

Jeho správaniu sa venovala aj v pravidelnom newsletteri ZKH píše, tentoraz s názvom „Pomsta a moc sú spolu vždy veľmi zlý nápad“. Opäť upozornila na správanie poslanca parlamentu, ktorý sa neunúval zahodiť obyčajný papierik od tyčinky do smetného koša.

„Boh mi je svedkom, že som mu dala ešte poslednú šancu, a keď parlament vyhlásil prestávku, sledovala som, či ten papier spomedzi lavíc vytiahne. Hádajte, ako to dopadlo,“ napísala s tým, že išlo o poslanca strany SMER-SD.

Toho sa chytil Ľuboš Blaha, ktorého statusy síce zablokoval Facebook, on sa však presunul na Telegram. Tu Kovačič Hanzelovú najskôr obvinil z toho, že „sa musela reálne zblázniť“, označuje ju za „progresivistickú akože-novinárku“ a následne v očíslovaných bodoch uvádza, že klame, čím pácha ten najhorší zločin, akého sa novinár môže dopustiť.

Okrem toho Blaha klesol ešte hlbšie – zaútočil na redaktorkino súkromie a ďalej v statuse rieši, s kým sa mala údajne vyspať, píše o rozbitých manželstvách. Zabudol, že je politikom a teda náplň jeho práce je úplne iná, ako kázanie, či hrabanie sa v niekoho súkromí. Najmä nie v súkromí novinárov, pretože to už na Slovensku raz zabíjalo.

Rozhodla sa reagovať, zverejnila video

Zuzana Kovačič Hanzelová sa rozhodla, napriek tomu, že to zväčša nerobí, natočiť video, v ktorom reagovala na Blahove útoky. . „Som presvedčená, že daň za to, že je niekto verejná osoba, nemôže byť ohováranie, osočovanie a nenávisť. Ak na túto hru pristúpime, normálnych ľudí z verejného života vyženieme,“ napísala.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Kovacic Hanzelova (@zuzanahanzelova)

Vo videu okrem iného zaznelo, že nie je zvyknutá reagovať na útoky, aj keď za roky jej praxe ich bolo od pravicových extrémistov či politikov dosť. „Ľuboš Blaha včera večer o mne napísal nevkusný, nepravdivý a pomerne odporný status,“ hovorí a dodáva, že podpredseda parlamentu okrem iných nechutných vecí tvrdí, že si celú situáciu vymyslela.

Následne do videa vložila záznam z Národnej rady, kde je vidieť, ako poslanec obal zastrčil do škáry medzi lavicami a nechal ho tam. „K tomuto celému by som chcela dodať, že ženy, aj ja sama, musíme roky čeliť nevyberaným útokom politikov. Roky počúvam slutshaming o tom, čo som kde s kým robila,“ povedala s tým, že sú to nepravdivé a vymyslené klebety, ktoré ďalej nie je ochotná znášať.

V závere ľuďom odkázala, že ak chcú žiť v slušnej spoločnosti, takéto správanie či reči do nej jednoznačne nepatria a poprosila politikov, aby novinárov nezaťahovali do politických hier.