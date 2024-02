Bitka na megaturné Taylor Swift: Keď speváčka vystúpila z jachty, nasledovali údery do tváre

Má len 34 rokov, no dosiahla úspechy, o akých mnohí speváci len snívajú. Forbes ju zaradil medzi najvplyvnejšie ženy sveta. Niet pochýb o tom, že Taylor Swift je v súčasnosti tou najväčšou popovou ikonou na svete.

Speváčka sa momentálne nachádza na svojom svetovom turné s názvom Eras. Vystupovať bude aj blízko našich hraníc, a to vo Viedni, konkrétne 9. augusta 2024. Včera sa na svetových weboch objavila správa, že otec speváčky, Scott Swift, mal napadnúť fotografa. Ako informuje BBC, Ben McDonald obvinil Swifta z toho, že ho udrel do tváre v prístave v Sydney, kde vystupoval z jachty. Fotograf nevyhľadal lekársku pomoc.

Ku konfrontácii malo dôjsť práve z dôvodu, že fotograf mal prenasledovať speváčku, ktorá práve v spoločnosti svojho otca vystupovala z jachty. Hovorca speváčky neskôr informoval, že dvaja ľudia z prostredia fotografov sa k nim mali správať agresívne za účelom vyhotoviť paparazzi fotografie. Speváčka sa schovávala pod dáždnikom a bola v prítomnosti svojej ochranky. Pri incidente malo dôjsť aj k potýčke s dáždnikmi.

Scott Swift protecting his daughter from paparazzi.

Shocking!!!!!!!!!!!!!!!!

In this house we stan Scott Swift.pic.twitter.com/779taGPbE1

— jake (eras tour TODAY) (@taylorsrep13) February 27, 2024