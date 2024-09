Biedronka v boji s Lidlom pritvrdila, v reklamnej kampani ho prirovnala k oslovi. Na tomto webe poslala aj ďalšie odkazy

Konkurenčný boj v susednom Poľsku naberá na obrátkach. Hlavnými rivalmi sú Biedronka a Lidl, ktorí si v reklamných kampaniach neraz posielajú štipľavé odkazy. Spoločnosť Jerónimo Martins, stojaca za „lienkou“, v júli dokonca zriadila web cenowyalert.pl, kde zverejnila viacero zosmiešňujúcich odkazov smerom ku konkurentovi. Ako informuje portál Wiadomosci Handlowe, najnovšie Lidl prirovnala k oslovi.

V minulosti si obchodné reťazce posielali odkazy aj priamo prostredníctvom vlastných reklamných kampaní, no v súčasnosti sa rieši hlavne spomínaný web zriadený skupinou stojacou za Biedronkou. Na ňom nepriamo Lidl prirovnáva k rôznym zvieratám, ako napríklad nedávno ku psovi či krave. Všetky referencie majú za cieľ poukázať na to, že nemecký gigant sa síce označuje za najlacnejšieho na trhu, no v skutočnosti potraviny zdražuje.

„Krava, ktorá veľa bučí, no dáva málo mlieka“, respektíve „pes, ktorý veľa šteká, no nehryzie“. Aj takéto odkazy sa na webe objavili v minulosti. Teraz prichádza nepriame prirovnanie k oslovi a odkazom na štúdiu ASM Sales Force Agency, ktorá má poukázať na medziročný nárast cien v žlto-modrom reťazci o 28 %. Samozrejme, meno obchodného reťazca nie je nikde explicitne uvedené, no vyobrazené zvieratá majú na sebe vždy doplnky vo farbách nemeckého obchodníka.

„Istý diskontný reťazec trvá na tom, že je vraj lacnejší ako konkurencia. No v skutočnosti zvyšuje ceny produktov v nákupnom košíku aj ďalší mesiac po sebe. V júli takmer o 28 %, v porovnaní s júlom minulého roka,“ uvádza sa v kampani. Reakcie Lidla sa zatiaľ v poľských médiách nespomínajú, no isté je, že konkurenčný boj skutočne naberá na obrátkach. Slovenských zákazníkov zároveň zaujíma, či sa niečo podobné bude diať aj na Slovensku.

Biedronka otvára už čoskoro

Ako vyplýva z najnovších správ, Biedronka by mala na Slovensku otvoriť prvé obchody už v závere aktuálneho roka. Ako sme vás prednedávnom informovali, dostupná najprv bude v mestách Zvolen, Nové Zámky, Levice, Považská Bystrica a Senica. Všade už reťazec hľadá aj prvých zamestnancov.