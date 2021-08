Benátky sa ocitli nečakane meter pod vodou. Situáciu každoročne zhoršuje aj klimatická zmena

Talianske mesto Benátky postihli v pondelok nečakané záplavy a voda na Námestí svätého Marka siahala do výšky až jedného metra. Informovala o tom agentúra Reuters.

Protipovodňový systém v Benátkach sa aktivuje v prípade, ak predpokladaná výška vodnej hladiny dosiahne minimálne 1,3 metra. Voda však počas záplav takúto výšku nedosiahla.

Rare summer flooding submerged Venice’s famed Piazza San Marco in up to a metre of water overnight. https://t.co/1CL92rraz1

— Reuters Science News (@ReutersScience) August 9, 2021