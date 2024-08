Ben Cristovao mal nehodu na motorke. Bez okolkov priznal, že to bola jeho vina, ukázal nepríjemné zranenia

Obľúbený spevák musel na poslednú chvíľu zrušiť vystúpenie. Ukázalo sa, že to bolo z vážnych dôvodov, keďže spevák skončil v nemocnici, kde mu museli zošiť rany.

Spevák Ben Cristovao mal pred pár dňami nehodu na motorke. Táto správa sa dostala do médií a neskôr sa k nej vyjadril aj samotný Ben, ktorý na sociálnej sieti vysvetlil, čo sa presne stalo. Uznal si vlastnú chybu a ospravedlnil sa fanúšikom za to, že na poslednú chvíľu musel zrušiť vystúpenie.

Havaroval na motorke

„Havaroval som na motorke, bola to moja chyba, nikomu inému som neublížil. Nechcel som to zverejniť, pretože už tak motorky nemajú najlepšie PR z hľadiska bezpečnosti, ale aj tak si to našlo cestu, tak nech,“ vysvetlil Ben svojim fanúšikom v príspevku. Na fotografiách ukázal zranenia, ktoré utrpel a ukázal, že mu museli niektoré rany zošívať.

Pokračoval: „Chcel by som sa poďakovať ľuďom, ktorí zastavili premávku v tuneli pred mojou nehodou, rýchlej a profesionálnej záchrannej službe a všetkým na pohotovosti vo Fakultnej nemocnici v Motole, že ma perfektne vyšetrili, vyčistili rany a zošili do krásy.“

Keďže kvôli nehode nemohol vystúpiť na Pojez fest, ospravedlnil sa fanúšikom, že neprišiel a zároveň sa poďakoval Adamovi Mišíkovi, že za neho na poslednú chvíľu zaskočil.

„Momentálne ešte stále nemôžem sedieť ani ležať na chrbte bez bolesti, ale dáme matrac do väčšieho auta a do vypredaných Karlových Varov v sobotu prídem na bruchu aj keby čokoľvek a mega sa na vás teším,“ sľúbil spevák svojim fanúšikom.

Na záver dodal: „S motorkou samozrejme nekončím, práve naopak, touto skúsenosťou som múdrejší jazdec a hneď ako sa zahojím, nastupujem do Pitland zapracovať na chybe, ktorú som urobil.“