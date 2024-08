Dominika Mirgová, ako ste ju ešte nevideli. Prekvapila fanúšikov netradičným vzhľadom, takáto je jej prirodzená tvár

Obľúbená speváčka rozhodne patrí k najkrajším ženám slovenského šoubiznisu. Nie je to tak dávno, čo vymenila blond vlasy za hnedé, čo dokázalo, že jej skutočne pristane všetko.

Speváčka Dominika Mirgová je známa svojím hlasom, zvodnými tanečnými pohybmi a tiež krásnou tvárou. Vždy bola atraktívna žena a nech si dá na seba čokoľvek, pristane jej to. To dokázala aj na dovolenke, kde šla chytať bronz a nahodila sa do plaviek. Jednoduchý outfit doplnila jednoduchým vzhľadom a odhodila akékoľvek vylepšenia.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Mirgova (@dominikamirgovaofficial)

Bez štipky mejkapu

Vidieť Dominiku neupravenú je vzácne, no nie nemožné. Na dovolenke na Cypre však odhodila štýlovosť a rozhodla sa dbať najmä na praktickosť. Presne preto sa fanúšikom prihovorila s vlasmi dohora v ležérnom účese, v outfite na pláž a bez štipky mejkapu. K fotke veľavravne napísala: „Čaute, pehy.“

Slnko jej vyťahalo pery a tak je jej prirodzený vzhľad ešte viac autentický. S pehami, bez dlhých hustých vlasov, ktoré vidieť na prvý pohľad, a s pleťou bez štipky mejkapu, Dominika stále vyzerá skvelo a je to dôkaz, že sa naozaj môže ukázať v akomkoľvek stave.