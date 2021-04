Batéria, ktorá prežije aj vašich pravnukov. Vyvinuli nukleárno-diamantovú batériu, ktorá má výdrž 28-tisíc rokov

Predstavte si, že by ste mali smartfón, ktorý nemusíte nabíjať každý jeden či dva dni. Vlastne by ste ho nemuseli nabíjať vôbec a ak by technicky nezostarol, mohli by ho používať aj vaše prapravnúčatá. Je to síce utopický scenár, no jeden komponent – batéria – by to mohol zvládnuť.

Startup NDB, ktorého plný názov je Nano Diamond Battery, vyvíja batériu, ktorá by mohla úplne zmeniť naše nakladanie s energiou. Ich produkt by mohol mať doživotnú záruku na produkciu čistej energie.

Nukleárna batéria

Výroba tejto nano diamantovej batérie sa nezaobíde bez jadrovej energie. Konkrétne ide o rádioaktívne izotopy z jadrového odpadu, ktoré sú obkladané nano diamantovými vrstvami. Diamanty sú výborným materiálom vďaka svojej tepelnej vodivosti. Stránka Popular Mechanics uvádza, že monokryštalické diamanty najmenších rozmerov dokážu odvádzať teplo od rádioaktívnych prvkov tak rýchlo, že sa generuje elektrina.

Na svoj koncept batérie vedci použili odpadový grafit využívaný v niektorých typoch jadrových reaktorov a teplonosnú diamantovú nano vrstvu. Ide v podstate o vrstvenie rádioaktívneho materiálu a diamantov.

Kde je háčik?

Každá vrstva batérie produkuje iba malé množstvo energie, takže treba vytvárať vrstvy v obrovskom počte, aby bolo možné napájať aj veľké zariadenia. Momentálne využitie by mohlo byť v malých zariadeniach s potrebou nízkeho množstva energie, ako sú napríklad hodinky.

Asi každý tuší, že ďalším veľkým problémom batérie je to, že využíva rádioaktívny odpad. Podľa výrobcu je odpad potiahnutý vrstvou odolného diamantového materiálu, a tak nehrozí nebezpečenstvo. Materiál je údajne takto chránený aj voči neoprávnenej manipulácii. Ďalším problémom sú diamanty a ich vysoká cena. To by sa ale dalo vyriešiť priemyselnými diamantmi a rozšírením ich produkcie.

Môžu vydržať celú večnosť

Podľa výpočtov spoločnosti založenej na podobných batériách využívaných v kozmickom priemysle, by ich batérie mohli vydržať poskytovať energiu až 28-tisíc rokov. Výroba skutočne funkčnej batérie na tomto princípe začala v roku 2012 a mala by byť hotová v roku 2023, kedy by mal byť predstavený hotový produkt.