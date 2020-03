Jadrová elektráreň veľká ako chata. Už čoskoro vyrastie tento minireaktor s výkonom pre 1000 domov

O koncept minireaktorov sa zaujíma stále viac firiem. Pred časom sme vás informovali o tom, ako spoločnosť Rolls-Royce plánuje v Británii postaviť 15 minireaktorov či o americkej spoločnosti NuScale, ktorých reaktory s výkonom 60MW by mali byť postavené už v roku 2026.

Teraz prichádza opäť ďalší zaujímavý projekt spoločnosti Oklo s názvom Aurora. Ich experimentálny minireaktor má byť postavený v štáte Idaho a má mať celý rad veľmi zaujímavých vlastností, ktoré rozhodne stoja za pozornosť.

Výkon iba 1,5 MW

Prvou, zaujímavosťou reaktoru Aurora je jeho výkon. Má byť na úrovni iba 1,5 MW a mal by tak dokázať zabezpečovať elektrinu pre 1 000 domácností. Najmenší súčasný reaktor, ako informuje portál Popular Mechanics, pritom produkuje takmer 10-násobok energie a to na úrovni 11 MW.

Recyklácia paliva a veľká bezpečnosť

Mnoho návrhov týchto inovatívnych reaktorov by malo využívať recyklované jadrové palivo, čo je určite posun k čistejšej budúcnosti. Reaktor Aurora, ako informuje český portál Osel, využíva inú technológiu, ako sú bežné ľahkovodné reaktory. Ide o technológiu HALEU (High-assay, low-enriched uranium). Vďaka tomuto by mali z paliva získať viac energie z rovnakého objemu v porovnaní s klasickými elektrárňami.

Takisto takéto palivo poskytuje aj dlhšiu životnosť jadra reaktora a menšiu produkciu jadrového odpadu.

Pri jadrových reaktoroch je bezpečnosť vždy namieste. Tá by mala byť na vysokej úrovni a je garantovaná aj práve kompaktnými rozmermi reaktora. Nachádza sa v ňom totiž omnoho menej paliva a keďže reaktor je menší, prípadné problémy sa dajú riešiť operatívnejšie a je k nemu aj omnoho jednoduchší prístup.

Už o 5 rokov

Spoločnosť Oklo dostala v decembri roku 2019 povolenie na výstavbu od amerických úradov. Plány spoločnosti sú skutočne ambiciózne a reaktor chcú spustiť už niekedy medzi rokmi 2022 až 2025. To je na výstavbu reaktora neuveriteľne rýchlo a ak sa im to naozaj podarí, bude to jedno z najrýchlejších spustení, aké sa kedy podarili.