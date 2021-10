Banksyho dielo, ktoré sa samo do polovice skartovalo, vydražili. Predalo sa za doteraz najvyššiu sumu

Aukčný dom Sotheby’s vo štvrtok večer vydražil v Londýne dielo tajuplného pouličného umelca Banksyho za rekordných takmer 18,6 milióna libier (v prepočte 21,9 milióna eur). Išlo o “skartovaný” obraz, ktorého hodnota po čiastočnom zničení narástla až dvadsaťnásobne, informovali agentúry AP a AFP.

Pouličný umelec v roku 2018 ohromil svet umenia, keď sa jeho dielo s názvom Dievča s balónikom v Londýne “zničilo” bezprostredne po skončení aukcie. Obraz sa vtedy predal za jeden milión libier. Plátno následne pred očami desiatok ľudí prešlo tajnou skartovačkou ukrytou v ráme vo viktoriánskom štýle. Hoci umelec plánoval plátno zničiť celé, nestalo sa tak. Mechanizmus sa zasekol a spodná polovica plátna zostala visieť, zatiaľ čo v ráme zostal červený balónik na bielom pozadí.

V súčasnosti sa dielo nazýva Láska je v koši (Love is in the Bin). Podľa predstaviteľa aukčného domu, ide o jeden z najznámejších umeleckých počinov uplynulých rokov. “Sú to už takmer tri roky, odkedy sa udial jeden z najgeniálnejších momentov súčasného umenia, ktorý sa zapísal do aukčnej histórie,” povedal pre agentúru APF Alex Branczik zo Sotheby’s.

The Banksy painting that sensationally self-destructed three years ago after being sold at auction was resold by Sotheby’s Thursday for 18.6 million pounds, or $25.4 million, a record for the artist. https://t.co/BwxkYZhd2F

— The New York Times (@nytimes) October 14, 2021