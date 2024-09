Až 100 nových pracovných miest: V tejto časti Slovenska môže vyrásť nové logistické centrum za 10 miliónov eur

Pri Šali by mohlo vyrásť nové logistické centrum. Ako vyplýva zo zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, v okrajovej časti mesta, v mestskej časti Veča, chce spoločnosť Loxwood, s.r.o. vybudovať nové skladové priestory. Do projektu plánuje investovať takmer 9,8 mil. eur. V skladovej časti by malo pracovať 90 ľudí, v administratíve ďalších 10.

Logistický areál by mal vyrásť na aktuálne poľnohospodárskej pôde. Zastavaná plocha by následne mala dosiahnuť takmer 17-tisíc metrov štvorcových. Skladová hala bude dispozične rozdelené na štyri skladovacie prevádzky, ktoré budú od seba nezávislé. Samotná prevádzka bude prebiehať trojzmenne, sedem dní v týždni.