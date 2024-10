Austrálčan ochutnal slovenské pochutiny a hovorí, ktoré 3 musí okúsiť každý: Slováci si všimli detail, ktorý sa im nepáči

Gastrofanúšikov a milovníkov cestovania môžeme rozdeliť do niekoľkých kategórií. Kým niektorí si pri cestovaní radi doprajú vyššiu gastronómiu a vyhľadávajú napríklad podniky s hviezdou Michelin, ďalší radšej spoznávajú krajinu prostredníctvom pouličného jedla. No a potom sú tu ľudia, ktorí chcú jednoducho okúsiť to najtypickejšie pre tú ktorú destináciu. Ak by ste mali ľuďom zo zahraničia odporučiť, čo naše by mali ochutnať, aké top tri jedlá či nápoje by ste im vypichli?

Je veľká pravdepodobnosť, že ste si pri tomto uvažovaní okamžite v hlave predstavili výdatnú porciu krémových bryndzových halušiek s chrumkavou slaninkou.

Na druhej strane je zaujímavé sledovať, ktoré slovenské dobroty zachutia cudzincom. Dokonca až natoľko, že sa ich rozhodnú odporúčať ďalej. Austrálčan Jorden Tually, ktorého na TikToku sledujú takmer 4 milióny ľudí, už dávnejšie zverejnil video, v ktorom hovorí o troch slovenských jedlách, ktoré by ste mali ochutnať predtým, ako zomriete.

A áno, zaradil sem aj halušky, no nie úplne také, aké si naše hladné žalúdky predstavujú.

Slovákom sa halušky bez slaniny vôbec nepozdávajú

Ako prvú odporučil svojmu publiku kofolu a nazval ju veľmi chutnou. Ďalej už nasledovali samotné halušky, avšak, ako ukázal vo videu, neochutnal tie s chrumkavou slaninkou navrchu (nevadí, možno nabudúce). Zaradil ich však medzi najlepšie jedlá, aké kedy jedol. No a do tretice do svojho výberu zvolil parenú buchtu.

Pod videom mu pristálo viac ako 2-tisíc komentárov a autor toho najvyššie hodnoteného sa chytil práve halušiek bez slaniny. „Hm, halušky bez slaniny? To nie sú skutočné halušky,“ napísal Slovák, ktorý na svoju reakciu dostal cez 4-tisíc srdiečok. A viacerí s ním vyjadrili súhlas.

Ozvali sa aj ľudia, ktorí namietali voči tomu, že kofola je slovenská a vysvetlili Austrálčanovi jej česko-slovenský pôvod. Okrem toho viacerí súhlasili s jeho výberom a priznali, že sú to ich obľúbené domáce dobroty.