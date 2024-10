Atentátnikovi stačili tri sekundy. Zverejnili novú správu o útoku na Roberta Fica, ochrankár reagoval nesprávne

Atentátnik, ktorý pred necelým polrokom strieľal na premiéra Fica v Handlovej, vystrelil 5 striel za tri sekundy. Prvé prvé závery správy o atentáte odhalili tiež nesprávnu reakciu ochrankára.

Článok pokračuje pod videom ↓

O záveroch správy informoval Denník N. Útočníkovi na Roberta Fica mali stačiť len tri sekundy, pričom z vypálených 5 striel trafili priamo premiéra tri, štvrtá sa odrazila a piata smerovala mimo a nikoho nezranila.

Od prvého výstrelu až po to, keď bol premiér v limuzíne prešlo 13 sekúnd. Ďalších 12 sekúnd potom trvalo, kým sa limuzína pohla smerom do nemocnice v Handlovej, kam dorazili do troch minút od začiatku streľby.

Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka nebolo možné streľbe zabrániť. Vyšetrovanie ale odhalilo to, že ochrankár nekonal správne a po výstreloch odskočil od premiéra. Malo ísť o vrodenú pudovú reakciu. „Súčinnosť osobného ochrancu predsedu vlády tresne pred a po útoku je možné hodnotiť ako nedostatočnú,“ uviedol minister vnútra na základe záverečnej správy úradu.

Správa neznamená to, že by sa vyšetrovanie útoku skončilo. Policajná inšpekcia naďalej vyšetruje postup ochranky. Obvinený z nich nie je zatiaľ nikto.