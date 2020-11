Asymptomatická pacientka s leukémiou roznášala COVID-19 až 70 dní. Lekári ukázali zarážajúci prípad

Ak o koronavíruse SARS-CoV-2 niečo s istotou vieme, tak je to jeho premenlivý účinok na ľudí. Pri niektorých je priebeh ľahký či asymptomatický, u iných, žiaľ, spôsobí až smrť. A s pokračujúcou pandémiou stále prichádzajú na povrch nové zistenia.

Tím vedcov a lekárov informoval v prípadovej štúdii publikovanej v časopise Cell o prípade ženy s leukémiou, ktorá, aj keď bola nakazená novým koronavírusom, nevykazovala žiadne symptómy choroby COVID-19. Byť asymptomatickým pacientom síce nie je nič zvláštne, no žena aj po 70 dňoch po prvom pozitívnom teste stále vylučovala infekčné častice koronavírusu SARS-CoV-2, informuje portál Science Alert.

Najdlhšie obdobie

To je oveľa dlhší čas, ako bolo doteraz známe. Väčšina ľudí prestane šíriť vírusy do 20 dní od prvého pozitívneho testu. Nová správa lekárov je tak zarážajúcou a upozorňuje na to, že asymptomatickí pacienti s oslabenou imunitou, ako sú napríklad pacienti s rakovinou, môžu vylučovať koronavírus naozaj dlho, v tomto prípade to boli mesiace.

“Aj keď je ťažké prinášať závery z jedného pacienta, naše údaje naznačujú, že dlhodobé vylučovanie infekčného vírusu môže nastávať u ľudí so zníženou imunitou,” píšu vedci.

Takýchto pacientov je pomerne dosť, iba v USA to vedci odhadujú na tri milióny. Sú to niektorí onkologickí pacienti liečení chemoterapiou, či príjemcovia transplantovaných orgánov, ktorí užívajú lieky na potláčanie imunity.

Spoluautor a virológ Vincent Munster z amerického Národného ústavu alergií a infekčných chorôb prízvukuje, že je potrebné pochopiť, ako sa nový koronavírus šíri aj medzi takýmito pacientmi.

Je pritom známe, že imunosupresívni ľudia môžu vylučovať aj bežné sezónne koronavírusy ešte týždne po infekcii. Aj štúdie z Blízkeho východu, ktoré skúmali MERS ukázali, že ľudia so zníženou imunitou ho zo seba vylučujú aj jeden mesiac po infekcii.

13-krát pozitívna

Ženu v tomto prípade diagnostikovali prvýkrát pomocou PCR testu 2. marca 2020, pričom bola do nemocnice prijatá pre ťažkú anémiu súvisiacu s jej chronickou lymfocytovou leukémiou. 71-ročnú ženu potom testovali ešte 13-krát a vždy bola pozitívna, no nemala žiadne príznaky choroby.

Až dvakrát dostala krvnú plazmu od ľudí, ktorí prekonali COVID-19, aby jej lekári takto pomohli prekonať ochorenie. To sa napokon podarilo v júni.

Lekári presne nevedia, kde sa žena nakazila, pravdepodobne to ale bolo v rehabilitačnom centre ešte vo februári, v ktorom neskôr prepukla nákaza naplno.

Z výterov lekári zistili, že žena vylučovala infekčné častice koronavírusu až 70 dní, pričom časť genetického materiálu vírusu zachytávali aj po 105 dňoch. Tieto časti vírusovej RNA ale už neboli infekčné.

Je skoro na jasné závery

Podľa lekárskeho tímu je toto najdlhší prípad, v ktorom bol niekto aktívne infikovaný koronavírusom SARS-CoV-2 zatiaľ čo bol asymptomatický. Lekári veria, že tento stav u ženy pretrvával tak dlho kvôli jej zníženej imunite, ktorá vírus nedokázala zlikvidovať.

Vedci a lekári prízvukujú, že z jedného prípadu nie je možné vyvodzovať žiadne jasné závery, no upozorňujú, že u ľudí so zníženou imunitou by sa malo ešte väčšmi dbať na preventívne opatrenia šírenia pandémie.