Aspoň raz to už urobil každý z nás: Čo je to quiet quitting a dokážeme sa mu vôbec niekedy vyhnúť?

Termín quiet quitting je známy predovšetkým v anglicky hovoriacich krajinách, no jeho význam, a teda to, čo opisuje, už spravil každý z nás. Niektorí o tom možno ani nevedia, iní to robia pravidelne a vedome.

Je to vlastne taká slovná hračka, no to, čo opisuje, je tu prakticky odnepamäti. Najmä nedávna pandémia koronavírusu však pomohla povedomie o quiet quittingu rozšíriť o čosi viac.

Ak mám robiť len jednu vec, nebudem robiť aj druhú

Quiet quitting je vlastne taká výpoveď v zamestnaní, ale nie reálna – existuje totiž len v hlave zamestnanca. Ide o termín, ktorý opisuje, že človek prestane vo svojej práci robiť veci, ktoré nemá v náplni práce, píše web BBC.

„Quiet qutting znamená, že pokiaľ ma platia za to, aby som robil A, B a C, tak nič viac robiť nebudem. Je to odpor k tomu, aby som vykonával aj X, Y a Z, ktoré nemám v popise práce a za ktoré nedostávam plat,“ vysvetľuje význam termínu a zároveň aj trendu Hunter Ka´imi, niekdajší americký manažér reštaurácie, ktorý pojem spopularizoval.

Najmä počas celosvetovej pandémie si totiž mnohí uvedomili, že vo svojich zamestnaniach pracujú nad rámec a vykonávajú úlohy, ktoré vlastne ani robiť nemajú a dokonca za to ani nedostávajú finančné ohodnotenie. Zároveň si tiež uvedomili, že je dôležité prehodnocovať svoj život a vzťah k práci ako takej.

Bol tu odjakživa

Samozrejme, quiet qutting tu bol vždy, len sa mu hovorilo inak. Každý z nás si totiž aspoň raz uvedomil, že vykonáva nadprácu, ktorú neskôr vykonávať prestával. Rovnako sa tak týmto pojmom dá označiť aj tichý koniec na rozrobenej a nikdy nedokončenej práci.