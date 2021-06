Arktické Rusko zažíva rekordné teploty. Sibírska zem sa rozpálila na takmer 50 stupňov

Keď sa povie Sibír, Jakutsko či oblasti za polárnym kruhom, evokuje to v nás zimné a chladné počasie a je v podstate jedno, či sa rozprávame o zime alebo o lete. Pravdou však je, že letné teploty tu sú zvyčajne pomerne príjemné. To, čo táto oblasť, no aj Rusko zažíva v posledných dňoch, je ale extrém.

Až 48 stupňov Celzia. To je teplota zeme, ktorú namerali pri meste Verchojansk. Mesto leží v inak veľmi studenej oblasti a zimné teploty tu klesajú aj pod -50 stupňov.

Teraz však satelit Copernicus zachytil v tejto oblasti extrémnu teplotu povrchu zeme. Ako pripomína SME, povrchová teplota a teplota vzduchu sú rozdielne údaje. Aj teplota vzduchu však bola vysoká a na Sibíri dosahovala až 35 stupňov Celzia.

Hrozba požiarov

Stúpajúce teploty prispievajú k zničujúcim záplavám a lesným požiarom, ktoré za uplynulých niekoľko rokov pravidelne zasahujú Sibír, píše AFP. Stúpajúce teploty tiež prispievajú k topeniu ruského permafrostu, večne zamrznutej pôdy, ktorá pokrýva zhruba dve tretiny rozsiahleho územia krajiny.

Ako píše stránka The Barents Observer, horúce a suché počasie vzbudzuje čoraz väčšie obavy z rozširujúcich sa požiarov. Tých bolo v utorok v Jakutsku aktívnych až 64. Zatiaľ síce neohrozujú žiadne komunity ani infraštruktúru, podľa miestneho guvernéra Ajsena Sergejeviča Nikolajeva je súčasná zmena klímy dôvodom k rýchlemu rastu počtu požiarov.

Rekord v Moskve

Aj Moskvu tento týždeň postihla historická vlna horúčav – teploty dosiahli 120-ročný rekord v dôsledku klimatických zmien, uviedla v utorok ruská meteorologická služba. Informuje o tom agentúra AFP.

V pondelok vystúpila teplota v ruskej metropole na 34,7 stupňa Celzia, čo zodpovedá záznamu pre júnový deň z roku 1901, uviedla meteorologická služba Roshydromet. Služba, ktorá vedie záznamy od roku 1881, predpovedá horúčavy s teplotami nad 35 stupňov Celzia na štvrtok a piatok.

“Zvýšenie teplôt zaznamenaných v týchto dňoch v Moskve je bezprecedentné za uplynulých 120 rokov,” uviedla pre AFP meteorologička Marina Makarovová. “Je to kvôli klimatickej zmene,” dodala.

Najvyššiu teplotu v Moskve vôbec – viac než 38 stupňov – zaznamenali v júli 2010, keď väčšinu západného Ruska zasiahla mohutná vlna horúčav a rozsiahlych požiarov.

Druhé najväčšie ruské mesto, Petrohrad, zhruba 600 kilometrov severozápadne od Moskvy, tento mesiac tiež čelilo vlne horúčav s teplotami okolo 34 stupňov, čo sú najvyššie namerané hodnoty od roku 1998.

Rusko bude mať z klimatických zmien aj úžitok. Miznutie ľadovej pokrývky na ruskej arktickej námornej trase v Severnom mori umožní predĺženie obdobia tranzitu, uzatvára AFP.