Apple predstavoval novinky: Fanúšikov značky čaká nový iOS, cenovo dostupné Watch SE aj služba One

Udalosť, na ktorú niekoľko mesiacov čakali nielen milovníci známej spoločnosti Apple, ale aj ostatní konkurenti či ľudia zaujímajúci sa o technologické novinky. O konferencii jednej z najobľúbenejších firiem sveta sa hovorilo niekoľko týždňov dopredu. Čo napokon svetu na Time Flies vedúce osobnosti Apple predstavili?

Nový operačný systém, nové modely čoraz populárnejších smart hodiniek, ale aj nové iPady či služba s názvom Apple One – to je v skratke to, čo sa už čoskoro dostane na trh.

Uplynulý večer mnohí s napätím očakávali, či Apple predstaví aj nový iPhone 12, čo sa napokon nestalo, avšak predstavených bolo hneď niekoľko noviniek, o ktorých bude nasledujúce dni diskutovať celý internet.

Apple Watch 6. série

Najviac pozornosti si včera večer vyslúžili nové modely čoraz populárnejších Apple Watch. Tým prvým boli Apple Watch Series 6, ktoré prichádzajú s novinkou v podobe vylepšených senzorov monitorujúcich zdravie užívateľa. Po novom už budú schopné merať aj hladinu kyslíku v krvi.

AW6 síce so žiadnou zmenou dizajnu neprichádzajú, užívateľov však potešia novým čipom S6 s dvojjadrovým procesorom, ktorého vývoj prebiehal na základe čipsetu A13 Bionic, ktorý Apple dával do posledných modelov iPhonu. Najnovšie hodinky tiež prichádzajú vo viacerých farebných prevedeniach, vrátane Product Red modelu. Verzia s GPS príde do predaja už tento piatok (18. septembra) a cenovka bude štartovať na sume 399 amerických dolárov. V Európe budú štartovať na sume 429 eur.

Cenovo dostupné AW SE

Okrem novej rady Apple Watch začal gigant s logom nahryznutého jazyka aj pri hodinkách myslieť na tých, ktorí nechcú za Apple produkty vyhadzovať zbytočne stovky eur. Po cenovo prístupnom iPhone SE (2020) tak príde do predaja aj model Apple Watch SE.

Tie budú mať mnoho vychytávok a funkcií z novo ohlásených AW6, avšak poháňať ich bude čip S5, ktoré Apple dodával do hodiniek 5. série.

Apple Watch SE sa budú predávať od ceny 279 amerických dolárov (resp. 299 eur) a do predaja sa dostanú taktiež tento piatok. Apple chce týmto modelom hodiniek prilákať najmä nových zákazníkov, ktorí dostanú v podstate nový model za prijateľnú cenu. K dispozícii tiež stále budú aj AW 3. generácie, ktorých cenovka začína na sume 219 eur.

Dva nové iPady

Okrem hodiniek sme sa dočkali aj predstavenia nového a taktiež cenovo dostupného iPadu Air 4. Ten svojím dizajnom pripomína výkonnejší a drahší iPad Pro.

Novinka v rade tabletov od Apple prekvapí väčším, až 10,9-palcovým Liquid Retina displejom s rozlíšením 2360 x 1940. Majiteľov poteší fakt, že Apple sa rozhodol nahradiť svoj Lightning port za USB-C a nový iPad Air prichádza tiež aj s novým čipom A14 Bionic. Chýbať nebude ani 12-megapixelová kamera s vylepšenou stabilizáciou videa.

K dispozícii bude v piatich farbách a cena štartuje na 599 amerických dolároch, čiže 649 eurách v Európe. Dostupný bude budúci mesiac.

Apple ale tiež oznámil aj 8. generáciu iPadu, ktorá nové možnosti neponúkne a ide skôr o obnovenie produktovej línie. Prinesie čipset A12 Bionic so 6-jadrovým procesorom a 4-jadrovou grafikou. Zachovaný zostáva aj dizajn tabletu, predávaný bude za 379 amerických dolárov, respektíve eur.

Nová služba, ktorá ponúkne všetko v jednom balíku

Doposiaľ si majitelia Apple zariadení mohli platiť prémiové služby ako úložisko na iCloud, streamovacie služby Apple Music a Apple TV+ či Apple Arcade samostatne. Apple sa však rozhodol ponúknuť všetko v jednom balíku.

Nová služba Apple One tak ponúkne toto všetko v jednotlivých balíčkoch. Za 14,95 dolárov dostanú predplatitelia Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade a 50 GB úložisko na iCloud pri individuálnom predplatnom. Rodinné predplatné s 200 GB úložiska bude k dispozícii pre šiestich členov za 19,95 dolárov a balíček Premier za 29,95 dolárov poskytne 2 TB úložisko na iCloud a pridá aj možnosť využívania služieb Apple News Plus či Fitness Plus.

Nové operačné systémy

Prekvapením je aj vydanie nových operačných systémov na jednotlivé zariadenia. Apple napokon dlho testovanú a dávno oznámenú novinku v podobe iOS 14 vypustí už dnes 16. septembra. Rovnako tak vypustí aj operačné systéme iPadOS 14, tvOS 14 a watchOS 7.

Všetky nové operačné systémy budú automaticky predinštalované aj na novo ohlásených zariadeniach. Viac informácií o jednotlivých paramteroch i cenách nových produktoch nájdete na webe Apple.