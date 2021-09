Ani jedna výchovná nie je v poriadku. Nová štúdia varuje, že bitka môže mať nezvratný vplyv na vývin detí

Nejeden z nás si v detstve vyslúžil jednu po zadku za to, že sme vystrájali. Vedci však varujú, že bitka by nemala byť súčasťou výchovy. Môže vážnym spôsobom ovplyvniť vývin dieťaťa.

Násilie vplýva nielen na matku, ale aj na dieťa

Už predchádzajúce výskumy naznačovali, že ak je dieťa vystavované násiliu zo strany rodiča, má to negatívny dopad na jeho vývin. Novšie výskumy dokonca ukazujú, že dieťa môže mať neurologické ťažkosti aj v prípade, ak matka žije s partnerom, ktorý sa správa agresívne. Pre dieťa je to dokonca horšie, ako keby matka dieťaťa vystriedala viacero partnerov, píše portál IFLScience.

Vedúca výskumníčka Linda Bullock v štúdii publikovanej v časopise Maternal Child Health Journal hovorí, že dieťa potrebuje vo svojom živote aspoň nejaký pozitívny otcovský vzor. Avšak už jediný agresívny človek v živote dieťaťa môže napáchať nenapraviteľné škody. Stáva sa, že žena žije s partnerom, ktorý ju aj dieťa týra, nezaujíma sa o nich a nestará sa o zabezpečenie finančných či emocionálnych potrieb.

Ak je zas žena slobodnou matkou, ktorá musí uživiť seba aj svoje dieťa, nie je ľahké postarať sa o to, aby malo dieťa vždy potrebnú stimuláciu, napríklad vo forme rôznych hračiek. Výskumu sa zúčastnilo 239 tehotných žien, ktoré boli svojimi partnermi týrané. Výskumníci sledovali, ako sa dieťa vyvíja po dobu 12 mesiacov od narodenia. Zisťovali, či u detí dochádza k oneskoreniu neurologického vývoja. Následne hľadali súvis medzi prípadným oneskorením a týraním zo strany otca.

Problémy bude mať aj v škole

Vedci sa pozreli aj na to, ako na dieťa vplýva, ak matka počas prvých 12 mesiacov vystrieda viacero partnerov. Výsledky výskumu ukázali, že krátko po pôrode zažívali ženy menej násilia. Ako však násilie opäť pribúdalo, zvyšovalo sa riziko, že sa dieťa nebude vyvíjať tak, ako by sa malo. Ak otec dieťaťa týral matku počas tehotenstva a prvých 12 mesiacov po narodení, riziko vzniku neurologických ťažkostí bolo vyššie ako v prípade, ak matka počas tohto obdobia vystriedala viacero partnerov.

Prečo je to tak? Odborníci si myslia, že ak je partner tyran, bude ženu týrať aj v čase, keď je tehotná. To znamená, že na dieťati sa to prejaví už v čase, keď sa ešte nachádza v maternici. Okrem toho, týraná žena je neraz izolovaná od rodiny a priateľov, nemá teda z takéhoto vzťahu možnosť úniku.

Ak je dieťa vystavené domácemu násiliu, existuje vysoká pravdepodobnosť, že neskôr bude mať ťažkosti aj v škole a problémy sa odrazia aj na správaní. Je preto nevyhnutné týraným ženám pomáhať najviac, ako je možné, inak to zanechá trvalé následky nielen na nich, ale aj na deťoch.